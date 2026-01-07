Próximos jogos do Vitória: veja datas, horários e adversários

O Vitória vai abrir a temporada do futebol baiano profissional em 2026. A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Esse será o primeiro jogo de um ano que pode ter até 68 partidas no calendário do clube.

Vale lembrar que no ano passado o Vitória entrou em campo 67 vezes em cinco competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

O Vitória vai jogar simultâneamente o Campeonato Baiano e o Brasileirão neste início de ano, por isso um time alternativo entra em ação no estadual para tentar equilibrar as competições.

Diante disso, o Lance! separou os próximos jogos do Leão até o final de fevereiro, que vão marcar o início de 2026. Aqui, no entanto, só serão listados jogos com dias e horários confirmados.

Jair Ventura em treino do Vitória; confira datas dos próximos jogos (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Datas e horários dos próximo jogos do Vitória

1ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Atlético de Alagoinhas (Barradão) - 16h deste sábado;

2ª rodada do Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória (a definir) - 19h15 do dia 13 de janeiro;

3ª rodada do Campeonato Baiano

Porto x Vitória (Agnaldo Bento) - 16h do dia 18 de janeiro;

4ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Juazeirense (Barradão) - 19h15 do dia 21 de janeiro;

5ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Bahia (Barradão) - 16h do dia 25 de janeiro;

6ª rodada do Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus x Vitória (a definir) - 16h do dia 1 de fevereiro;

7ª rodada do Campeonato Baiano

Jequié x Vitória (Waldomiro Borges) - 16h do dia 7 de fevereiro;

8ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Bahia de Feira (Barradão) - 21h30 do dia 18 de fevereiro;

9ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Galícia (Barradão) - 16h do dia 22 de fevereiro.