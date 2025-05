Muita coisa estará em jogo no gramado do Barradão a partir das 19h desta terça (horário de Brasília), quando Vitória e Defensa y Justicia se enfrentam pela 4ª rodada da Sul-Americana. Em situação delicada na temporada, as duas equipes tentam dar a volta por cima em busca dos primeiros três pontos na competição continental para manterem vivo o sonho da “grande conquista”.

Estádio Barradão, palco de Vitória x Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória tem a última chance de fazer bonito diante da sua torcida pela fase de grupos da Sul-Americana, já que os próximos jogos serão no Uruguai e no Equador, contra Cerro Largo e Universidad Católica, respectivamente. Com apenas dois pontos ganhos, o Rubro-Negro busca recuperação, após derrota para o Cerro em pleno Barradão, para fechar a rodada ao menos na segunda posição.

Tudo isso sem falar dos jogos no Campeonato Brasileiro, já que o Vitória vive situação delicada e amarga a zona de rebaixamento após derrota para o Ceará no último sábado. No total, são quatro jogos consecutivos sem vencer na temporada. Por fim, as opções do técnico Thiago Carpini começam a ficar escassas diante das lesões. Neste momento são cinco atletas no departamento médico: Carlos Eduardo, Pepê, Willian Oliveira, Baralhas e Zé Marcos.

Em entrevista coletiva após a partida contra o Ceará, Carpini classificou a oscilação como algo natural na temporada.

- Estamos caminhando. A oscilação faz parte. É ter tranquilidade, maturidade e seguir melhorando e evoluindo para passar segurança aos atletas. E a gente segue tendo muita confiança no que está sendo feito.

Como vem o Defensa y Justicia?

Carlinhos contra dois jogadores do Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Por incrível que pareça, o Defensa y Justicia está em uma condição ainda mais complicada que a do Vitória. A equipe argentina também tem dois pontos na Sul-Americana, mas fica atrás por conta do saldo de gols, já que perdeu para a Universidad Católica por 3 a 1, fora de casa, na última rodada.

Pior que isso são as 10 partidas seguidas que o Defensa acumula sem uma vitória sequer, entre jogos do Campeonato Argentino e da Sul-Americana. São seis derrotas e quatro empates, um deles justamente contra o Vitória na primeira metade da fase de grupos da competição continental, por 0 a 0.

A última derrota da equipe foi na sexta-feira, para o Independiente Rivadavia, pelo Torneio Apertura do Campeonato Argentino. O resultado de 3 a 2 manteve o time do Defensa y Justicia fora da zona de classificação do grupo A.

Portanto, a noite desta terça-feira será decisiva não só para as pretensões de ambos os times na Sul-Americana, como também para o restante da temporada.

Tudo sobre o jogo

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X DEFENSA Y JUSTICIA

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Lucas Halter, Neris (Edu) e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

DEFENSA Y JUSTICIA (técnico: Pablo de Muner): Bologna; Cannavo, Aguilera, Delgado e Soto (Damián Pérez); Kevin Gutiérrez, Cesar Pérez (Schamine) e Francisco González; Gastón Togni, Lucas González e Osorio (Miritello).