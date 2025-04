Vitória e Defensa y Justicia fizeram um jogo de poucas emoções e empataram por 0 a 0 na noite desta quinta-feira no estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires, pela segunda rodada da Sul-Americana. O Rubro-Negro executou bem sua proposta mais defensiva e contou com o goleiro Lucas Arcanjo para sair com um ponto diante do time argentino, favorito do grupo B. Agora, as duas equipes estacionam em dois pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheuzinho em ação pela Sul-Americana Foto: Divulgação / Conmebol

Como foi o jogo entre Defensa y Justicia e Vitória?

A partida começou equilibrada em Buenos Aires, com chances para as duas equipes. Do lado do Defensa y Justicia, Molinas criou oportunidade clara dentro da área logo aos seis minutos, mas mandou à direita do goleiro Lucas Arcanjo. Em resposta, o Vitória teve duas chegadas perigosas em sequência, com finalizações de Erick e Baralhas, que exigiram boas defesas de Bologna.

O Rubro-Negro, porém, passou a administrar uma posse de bola improdutiva na defesa e deu margem à pressão do time argentino. A equipe da casa chegou a assustar em finalizações de Larralde, que parou no goleiro do Leão, e Pérez, mandando à direita do gol. O Vitória suportou o bom momento do adversário e manteve a defesa sólida na primeira etapa.

continua após a publicidade

Carlinhos disputa bola com a defesa do Defensa y Justicia Foto: Divulgação / Conmebol

O segundo tempo iniciou morno, sem grandes chances para nenhuma das equipes e com muitas disputas na parte central do campo. A primeira oportunidade que levantou o torcedor apareceu aos 26 minutos, em contra-ataque rápido do Vitória que terminou bloqueado pela defesa argentina. A arbitragem, porém, pegou impedimento no lance.

Thiago Carpini tentou deixar o time mais ofensivo com as entradas de Mosquito e Carlos Eduardo, mas quem levou perigo mesmo foi o Defensa y Justicia, que parou em defesaça de Lucas Arcanjo após chute de Pérez aos 34 minutos. Mas a inspiração acabou por aí e ninguém saiu do zero em Buenos Aires.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

O Vitória sai de Buenos Aires e vai direto para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Defensa y Justicia tem compromisso às 19h da próxima segunda-feira contra o Unión Santa Fé, em casa, pelo Campeonato Argentino.

✅ FICHA TÉCNICA

DEFENSA y JUSTICIA 0 X 0 VITÓRIA

2ª RODADA - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 10/04/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, Buenos Aires, Argentina;

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia); Zé Marcos (Vitória)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Defensa y Justicia (Técnico: Pablo Muner)

Bologna; Cannavo, Balanta, Ferreira e Damián Perez; Kevin Gutiérrez, César Pérez e Francisco González (Matías Miranda); Aarón Molinas (Matías Ramírez), Valentín (Gastón González) e Juan Miritello (Osorio).

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheuzinho (Fabri); Erick (Wellington Rato), Janderson (Gustavo Mosquito) e Carlinhos (Carlos Eduardo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Augusto Menendez (PER);

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jose Castillo (PER);

4️⃣ Quarto árbitro: Jose Castillo (PER);

🖥️ VAR: Milagros Arruela (PER).