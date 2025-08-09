São Paulo derrota o Vitória e cola no G4 do Brasileirão
Tricolor vence com gols de Bobadilla e Sabino e salta para a sexta colocação na tabela de classificação
O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste sábado (9), no Morumbis, e colou no G4 do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Damián Bobadilla, nos minutos iniciais, e Sabino.
Com o resultado, o Tricolor Paulista chegou aos 28 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação, apenas um atrás do Bahia, que abre o grupo de equipes classificadas de forma direta para a próxima edição da Copa Libertadores. O Vitória, por sua vez, segue com 18, na 16ª colocação.
Como foi o jogo
Em noite fria no Morumbis, o São Paulo ditou as ações da primeira etapa e dominou o Vitória, que encontrou dificuldades para romper a primeira linha de marcação adversária. Com domínio da bola, o Tricolor passou a acumular chances de perigo e, aos 20 minutos, abriu o placar com Bobadilla após passe de Rodriguinho.
Após o gol sofrido, a equipe liderada por Fábio Carille passou a equilibrar as ações no meio de campo, mas não chegou a levar perigo à meta defendida por Rafael, que foi mero espectador na maior parte do primeiro tempo.
Com a vantagem no marcador, o São Paulo voltou para a segunda etapa sem a necessidade de agredir o rival e passou a controlar o ritmo do duelo. Sem espaço para contra-atacar, o Vitória encontrou dificuldades no último terço do campo e não conseguiu superar a defesa tricolor.
Já nos minutos finais da partida, Ferraresi bateu cruzado após cobrança de escanteio e encontrou o zagueiro Sabino, que marcou o segundo gol e deu números finais ao jogo.
O que vem por ai?
Na próxima terça-feira (12), o São Paulo viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No sábado (16), o Vitória recebe o Juventude, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão.
SÃO PAULO 2 X 0 VITÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 09 de agosto - 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
🥅 Gols: Bobadilla e Sabino (SAO);
🟨 Cartões amarelos: Maik e Enzo Díaz (SAO); Zé Marcos, Ramon e Zé Lopes (VIT);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone.
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Crespo)
Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Marcos Antônio (Luciano), Bobadilla (Pablo Maia), Rodriguinho e Enzo Diaz (Patryck); Ferreirinha (Luan Vinícius) e André Silva (Lucas Moura).
VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)
Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Lucas Ryller (Renzo López), Ronald Lopes e Romarinho (Fabri); Lucas Braga, Osvaldo (Rúben Rodrigues) e Renato Kayzer.
