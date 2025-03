Vitória chega a três jogos sem vencer após início de ano promissor

A derrota por 2 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Juventude confirmou o momento de oscilação do Vitória nesta temporada. Depois de um início de ano promissor, com sequência inédita e oito vitórias seguidas, o Rubro-Negro vê desempenho cair e preocupa para o restante de 2025.

Meia Pepê em Vitória x Juventude pelo Brasileirão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Neste sábado o time foi inferior ao Juventude e acabou superado com facilidade em Caxias do Sul. Essa derrota soma-se a outros dois empates nos últimos jogos, contra Moto Club e Bahia.

Diante do maior rival, o Vitória teve mais volume e lutou em busca do triunfo no jogo de volta da final do Campeonato Baiano, já que tinha perdido a partida de ida. Mas a falta de inspiração ofensiva pesou e o Rubro-Negro ficou no 1 a 1, resultado que deu o título ao Tricolor em pleno Barradão.

No compromisso seguinte, contra o Moto Club, em São Luís, o Vitória usou um time alternativo e também ficou no empate por 1 a 1 após sair atrás do placar. Nem Carpini viajou com elenco para evitar desgaste antes da estreia no Brasileiro.

Fase turbulenta do Vitória

Carlinhos se lamenta em partida contra o Náutico, no Barradão. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ao ampliar a análise para os últimos seis jogos, os número também são preocupantes, já que o Vitória perdeu três (Náutico, Bahia e Juventude), empatou dois (Bahia e Moto Club) e só venceu um (Sport). As derrotas para Náutico e Bahia, inclusive, foram decisivas para eliminação na Copa do Brasil e perda do título baiano, respectivamente.

Essa é disparada a pior sequência do Vitória em 2025, que chegou a vencer oito jogos seguidos entre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil. Além disso, o início de ano serviu para ampliar a sequência invicta do time para 22 jogos, a segunda maior da história do clube.

Mas agora o Rubro-Negro precisa juntar o cacos para encarar desafios mais difíceis pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e ainda o mata-mata da Copa do Nordeste. Sem muito tempo para descansar, os comandados de Thiago Carpini entram em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, para estrear na competição continental contra a Universidad Católica (EQU). Os ingressos estão à venda.