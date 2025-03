A esperada estreia do Vitória na Sul-Americana após oito anos se aproxima, e o clube já se movimenta para comercializar os ingressos. Os associados já podem fazer o check-in e garantir acesso ao jogo contra a Universidad Católica (EQU), que está marcado para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão.

Torcida do Vitória apoia o time durante o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apenas o sócios com planos "Sou Leão da Barra", "Sou Colossal", "Sou Tradição" e "Sou Sem Fronteiras" conseguem fazer o check-in a partir desta quinta. Neste sábado, torcedores com os planos "Sou Um Nome na História" e "Sou Vermelho e Preto" podem garantir o acesso.

Já as vendas de ingressos para o público geral começam neste domingo de forma virtual, enquanto a comercialização física terá início na segunda-feira.

Confira abaixo a programação completa:

Planos "Sou Leão da Barra", "Sou Colossal", "Sou Tradição" e "Sou Sem Fronteiras": check-in liberado às 17h desta quinta; Plano "Sou um Nome na História": check-in a partir de 8h deste sábado; Plano "Sou Vermelho e Preto": check-in a partir das 16h deste sábado; Vendas para o público geral (online): a partir de 00h deste domingo; Vendas físicas para o público geral: a partir das 9h da próxima segunda.

O que o Vitória terá pela frente?

Além da Universidad Católica, o Rubro-Negro enfrenta também o Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (PAR), nesta ordem. Porém, antes do jogo contra a equipe equatoriana, o Vitória tem um compromisso importante diante do Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), em Caxias do Sul.