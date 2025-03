O início do Campeonato Brasileiro se aproxima para o Vitória, e com ele surgem as dúvidas sobre o que esperar daqui para frente. Ao mesmo tempo que o Rubro-Negro teve um início de ano avassaldor, o torcedor viu a equipe oscilar nos últimos jogos. O treinador Thiago Carpini, no entanto, garante que o time está preparado para os principais desafios da temporada.

Thiago Carpini durante entrevista coletiva Foto: Reprodução/TV Vitória

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, Carpini destacou a preparação para o Brasileirão e citou 2024 como exemplo de evolução constante dentro da própria competição.

- Vejo o Vitória em um bom nível. Temos pontos muito positivos e outros a serem ajustados. Prefiro falar das coisas boas, que são muitas em um trabalho que vem se consolidando desde o ano passado. Vejo o Vitória pronto para competir. O estadual, para o Vitória e muitos outros, é usado para testar alternativas, observar jogadores. O Brasileiro é uma competição de muita constância e evolução dentro dela. A gente busca isso, foi isso que fizemos em 2024 e é isso que queremos em 2025, mas com um início melhor.

Maratona do Vitória

Às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), o Vitória enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do Brasileirão. Será também uma partida especial para Thiago Carpini, que reencontra a equipe gaúcha após campanha de sucesso em 2023, quando levou o time ao acesso para a elite do futebol brasileiro.

Mas, logo depois, o Rubro-Negro tem uma sequência difícil de jogos, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanrto pela Sul-Americana. Na próxima quarta, o adversário será a Universidad Católica (EQU), pela estreia da competição internacional, no Barradão. Na sequência, o Vitória tem Flamengo (Brasileirão), Defensa y Justicia (Sul-Americana) e Atlético-MG (Brasileirão). Tudo isso em um intervalo de 15 dias.

Thiago Carpini comanda o Vitória no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carpini, no entanto, não demonstrou intimidação diante da maratona e garantiu uma equipe preparada.

- Nós nos preparamos. Imaginávamos toda essa dificuldade e nos preparamos para essa maratona de jogos decisivos. Já enfrentamos isso também nesta temporada. Agora a maratona vem com um nível de competitividade e capacidade dos adversários maior. Esse início de temporada para o Vitória foi muito proveitoso. Avaliamos muitas coisas, entendemos muitas coisas. Usamos o início do estadual como uma pré-temporada, passamos por erros e acertos.