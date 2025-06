O empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro no Barradão foi marcado pela forte chuva e por um lance que assustou jogadores e torcedores que estavam no estádio. Em entrada dura do atacante cruzeirense Eduardo, Jamerson sofreu uma fratura no tornozelo e precisou ser retirado de ambulância do gramado na reta final do primeiro tempo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Jamerson sente dores após sofrer fratura na partida entre Vitória e Cruzeiro (Foto: reprodução / Premiere)

Em nota, o Vitória confirmou que o lateral-esquerdo sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta foi levado às pressas para o Hospital São Rafael, que fica próximo ao Barradão, e logo entrou em processo cirúrgico. O clube ainda não divulgou uma previsão de retorno do jogador às atividades.

Como foi o lance?

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Eduardo deu um carrinho por trás em Jamerson, próximo à linha lateral, e travou o tornozelo do jogador do Vitória no gramado. O atacante do Cruzeiro foi expulso e a ambulância rapidamente acionada [assista abaixo].

continua após a publicidade

Nas arquibancadas, a torcida do Vitória entoou gritos de "assassino", enquanto os jogadores ficaram preocupados dentro de campo. O jovem Maykon Jesus, de 19 anos, substituiu Jamerson no restante da partida.

O resultado deixa o Vitória com 11 pontos ainda em situação arriscada na luta contra o rebaixamento, enquanto o Cruzeiro chega aos 24, mas perde a chance de assumir a liderança do Brasileirão.

continua após a publicidade

Leia na íntegra a nota publicada pelo Vitória

O lateral esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta está passando por cirurgia neste momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes, Jamerson!

+ Lesão de jogador em Vitória x Cruzeiro choca torcedores: ‘Assustador’