Se Thiago Carpini pudesse voltar no tempo, ele já saberia o que pedir para o confronto entre Vitória e Cruzeiro: um jogo sem lesões e gramado em bom estado. Mas o que de fato aconteceu foi o contrário. Em um gramado encharcado, o Rubro-Negro empatou por 0 a 0 no Barradão em partida marcada por fratura sofrida pelo lateral Jamerson. Tudo isso resultou em uma "noite triste" para a equipe, de acordo com o próprio treinador.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva depois do jogo, Carpini afirmou que esse não era o resultado esperado e reclamou das condições do gramado do Barradão.

- Não era o que a gente imaginava, trabalhamos muito esses dias para vencer em casa. A equipe vem em uma crescente em relação ao ambiente, mas as condições do gramado, hoje impraticável. Nossa superioridade pouco se fez valer nas condições. O Carlinhos entrou para brigar por uma bola sobrada, um jogo mais de guerra, de disputa. Acho que pelas condições, por tudo que envolveu a partida, pela perda do Jamerson, hoje foi muito triste para nós. O grupo sentiu muito, é um momento difícil para o atleta - lamentou o treinador.

continua após a publicidade

Thiago Carpini em entrevista coletiva pelo Vitória (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

A perda de Jamerson, inclusive, foi o principal fator da "noite triste" do Vitória. No fim do primeiro tempo, o lateral-esquerdo sofreu falta dura por trás e precisou ser retirado de campo de ambulância depois de fraturar o tornozelo.

- Jamerson vinha fazendo mais uma boa partida, estava em uma crescente, um cara que desafoga o time. A gente lamenta muito pelo atleta e pelo ser humano.

continua após a publicidade

Saída de Wellington Rato do Vitória

Uma das ausências na lista de relacionados de Thiago Carpini para a partida desta quinta entre Vitória e Cruzeiro era o meia Wellington Rato. Depois das expectativas não correspondidas e especulações sobre a permanência dele no Vitória, o técnico confirmou que o atleta está de saída. De acordo com o treinador, a melhor opção para o camisa 10 é buscar um novo clube diante da frustração vivida no Rubro-Negro com atuações abaixo do esperado neste primeiro semestre do ano.

- Acho que a frustração do torcedor é a nossa também, a minha como treinador e a do próprio atleta. Claro que o cara quer jogar bem, mas, infelizmente, não aconteceu. Às vezes não sai como a gente planejou. Acho que era necessária a saída. Um jogador do nível dele quando começar a ficar fora, criam-se outras situações que não ajudam muito. Ele também quer jogar, então que siga a vida dele, vai encontrar um caminho, um novo clube, reencontrar o futebol. A carreira dele fala por si só. A gente agradece pelo atleta, infelizmente aqui não aconteceu - admitiu Carpini.

Carpini confirmou saída de Wellington Rato do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Agora o Vitória entra de férias nesta parada para o Mundial de Clubes e se reapresenta no dia 27 de junho, a chance perfeita para reformular o time e arrumar a casa de olho em uma recuperação imediata na reta final da temporada para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.