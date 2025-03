O Vitória viaja uma longa distância para enfrentar o Juventude neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do Brasileirão 2025. Na bagagem, o Rubro-Negro carrega o desejo de começar o campeonato com pé direito e repetir, ou até mesmo melhorar, a campanha do ano passado para chegar à 38ª rodada sem preocupações.

Jogadores do Vitória reunidos antes da partida contra o Náutico, pela Copa do Brasil Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A equipe comandada por Thiago Carpini vai para o segundo ano consecutivo na Série A após terminar na 11ª posição em 2024, em campanha que superou as expectativas de muita gente e ainda rendeu uma vaga na Sul-Americana.

Mas de lá para cá o status do Vitória não mudou muito, e a permanência continua como prioridade para 2025. A continuidade do trabalho da diretoria e do treinador seguem como fatores positivos para o Leão, mas as mudanças no elenco em relação ao ano passado e a queda de rendimento nas partidas que antecederam o Campeonato Brasileiro acendem o sinal de alerta.

Entre o final do Brasileirão de 2024 e o início desta temporada, o Rubro-Negro até chegou a ficar invicto por 22 jogos e alcançou a segunda melhor sequência da história do clube.

Mas toda a euforia foi freada com uma derrota por 2 a 0, em casa, para o Náutico, em jogo eliminatório da segunda fase da Copa do Brasil, e outra contra o Bahia, pelo mesmo placar, pela final do Campeonato Baiano, que terminou com o Tricolor campeão. Isso sem falar de tropeços contra o Altos e Moto Club, pela Copa do Nordeste.

Como foi o Rubro-Negro no Brasileirão 2024?

Artilheiro do Brasileirão 2024, Alerrandro comemora gol contra o Flamengo Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória fechou a competição no 11º lugar com 47 pontos, um posto confortável para o time logo no primeiro ano após um acesso. Mas engana-se quem pensa que a trajetória foi tranquila. Ainda sob o comando de Léo Condé, o Rubro-Negro somou apenas dois pontos nas sete rodadas iniciais e chegou a amargar a lanterna da Série A.

Depois da chegada do técnico Thiago Carpini a equipe ganhou uma sobrevida e passou a encontrar o caminho das vitórias, mas de forma gradual. Ainda assim, o Leão terminou o primeiro turno na 19ª colocação.

Na segunda metade do Brasileirão o Vitória começou a encontrar o equilíbrio e escalou na tabela após vencer confrontos diretos, o que fez o clube encerrar em 11º e livre do risco de queda.

Elenco para o Brasileirão

Atletas do Vitória durante treino na Toca do Leão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atual elenco do Vitória é formado por: Lucas Arcanjo, Gabriel, Alexandre Fintelman e Davi (goleiros); Emerson Buiu, Hugo, Jamerson, Raúl Cáceres e Claudinho (laterais); Camutanga, Edu, Kauan, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos (zagueiros); Ronald, Edenilson, Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Matheuzinho, Dionísio, Thiaguinho, Baralhas e Pepê (meio-campistas); Bruno Xavier, Wellington Rato, Osvaldo, Fabrício Santos, Janderson, Carlinhos, Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Lucas Braga e Felipe Cardoso (atacantes).

Treinador do Vitória

Thiago Carpini comanda o Vitória em jogo no Barradão Victor Ferreira / EC Vitória

Thiago Carpini é um dos treinadores que fazem parte dessa nova geração do futebol brasileiro. Aos 40 anos, ele tem passagens de sucesso por Água Santa e Juventude e chegou ao Vitória em maio de 2024 com a missão de tirar o time do fundo do poço na Série A. Aos poucos o treinador encontrou regularidade e conseguiu montar uma base sólida que levou o clube à Sul-Americana ao término das 38 rodadas. No início desta temporada, ele atingiu uma marca importante ao chegar a 22 jogos de invencibilidade à frente da equipe.

Jogos do Vitória no Brasileirão

O Vitória estreia às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na sequência recebe o Flamengo no Barradão, no dia 6 de abril. Já na terceira rodada o adversário é o Atlético-MG, fora de casa, no dia 13 de abril.