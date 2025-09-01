Veja desabafo de Osvaldo antes de jogo do Vitória: ‘Cansei de voltar para casa triste’
Rubro-Negro supera goleada, bate o Atlético-MG e ganha respiro no Brasileirão
O Vitória vai ter duas semanas de paz para trabalhar de olho no confronto contra o Fortaleza graças ao resultado conquistado no último domingo, contra o Atlético-MG, diante de um Barradão lotado. Depois de ser goleado pelo Flamengo, o time se reergueu emocionalmente com apoio da torcida e conquistou seu quarto triunfo no Campeonato Brasileiro para seguir vivo na luta contra a zona de rebaixamento.
Muito do resultado de 1 a 0 contra o Galo passa pelas lideranças da equipe que, junto com o novo treinador Rodrigo Chagas, trabalharam o mental do time e conduziram esse jogo importante e carregado de pressão para o Rubro-Negro baiano.
Antes de entrar em campo, o experiente atacante Osvaldo, de 38 anos, mandou um recado para todo o grupo ainda no vestiário e incentivou os jogadores a honrar a festa que foi feita pelos mais de 28 mil presentes no Barradão.
— O futebol é gostoso para caramba porque a gente pode fazer melhor e mudar a nossa situação no próximo jogo, rapaziada. Passa um filme do caramba na nossa cabeça naqueles 15 minutos ali no ônibus. Quando eu vi aquela galera ali fora cantando, sabe o que foi que eu pensei? Os caras não podem querer mais que a gente hoje velho. O Hulk não pode querer mais que você, Camutanga! O Scarpa não pode querer mais do que você, Baralhas! Chega de voltar para casa triste pra caramba, velho. A gente não aguenta mais isso. Eu não aguento mais chegar em casa triste. Hoje eu vou chegar em casa feliz pra caramba. Esse clube aqui merece. Vamos lá, todo mundo junto — esbravejou Osvaldo [assista no vídeo acima].
Quem também resolveu empurrar o time foi o zagueiro e capitão Lucas Halter, que foi titular em uma nova dupla de zaga ao lado de Camutanga, que voltou de empréstimo do Remo e passou ileso na sua reestreia.
— Hoje é um jogo para acreditar. Acredita no teu companheiro, acredita que ele vai tirar a bola, acredita que o Kayzer vai fazer o gol. Hoje é o dia em que a gente acredita um no outro, não tem desconfiança dentro desse grupo — completou.
O Vitória agora tem uma semana cheia para trabalhar de olho no próximo confronto do Brasileirão, contra o Fortaleza, pela 23ª rodada. A bola só vai voltar a rolar às 16h do dia 13/09 (horário de Brasília), um sábado, para mais um confronto direto, no Castelão.
