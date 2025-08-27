Rodrigo Chagas deve ser efetivado como treinador do Vitória
Ídolo do clube, Rodrigo Chagas estava no comando do time sub-20
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória está perto de ter um novo técnico para a sequência da temporada. De acordo com a apuração do Lance!, depois de fazer buscas no mercado, o clube deve efetivar Rodrigo Chagas no comando da equipe. Ídolo histórico do Rubro-Negro, ele era treinador da equipe sub-20 e estava prestes a assumir interinamente após a demissão de Fábio Carille.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
A efetivação de Rodrigo Chagas deve ser oficializada em entrevista coletiva marcada para a tarde desta quarta-feira, no Barradão. Ele será o terceiro treinador do Vitória nesta temporada, depois de Thiago Carpini e Fábio Carille.
Ex-lateral do clube na década de 1990, Rodrigo Chagas manteve a ligação com o Vitória depois de pendurar as chuteiras e passou a treinar as categorias de base. Ele chegou a assumir o elenco profissional durante a Série B de 2020 e conseguiu livrar o time do rebaixamento. O treinador se manteve à frente da equipe até meados de 2021, quando foi contratado pelo Jacuipense.
Ao todo, foram 34 jogos de Rodrigo Chagas como treinador do time profissional do Vitória, com 13 vitórias, 14 empates e sete derrotas.
Rodrigo Chagas voltou ao Vitória em julho deste ano para treinar o time sub-20 e comandou a equipe por três jogos da Copa do Nordeste da categoria, com duas vitórias (Sport e Americano) e um empate (Cruzeiro de Itaporanga).
Buscas do Vitória por treinador
Conforme apurado pela reportagem, Ramón Díaz era o plano "A" do Vitória para assumir o comando técnico depois da goleada vexatória sofrida para o Flamengo na última segunda-feira. Pedro Caixinha e Humberto Louzer também estavam no radar.
O próprio Vágner Mancini foi procurado, mas o treinador recusou o convite do Vitória e preferiu seguir no Goiás.
Rodrigo Chagas já vai comandar o Vitória às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), em partida contra o Atlético-MG, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias