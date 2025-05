O Vitória enfim desencantou na Sul-Americana ao bater o Cerro Largo (URU) por 1 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela 5ª rodada. Com gol de Claudinho, o Rubro-Negro emplacou a segunda vitória seguida, entrou na zona de classificação para os play-offs e trouxe alívio para os jogadores após momento turbulento.

Claudinho comemora golaço contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O resultado leva o Vitória para a segunda posição do grupo B, com seis pontos, e faz o time depender das próprias forças para garantir vaga nos play-offs da Sul-Americana, quando o segundo de cada grupo enfrenta os eliminados da Libertadores na terceira colocação.

Em entrevista na saída de campo, o lateral-esquerdo Jamerson exaltou a perseverança do Vitória e destacou a força do grupo para a sequência da temporada.

- O Vitória é para quem acredita. A gente estava buscando o gol desde o início do jogo, mas voltamos melhor no segundo tempo e conseguimos na raça. Sabíamos que ia ser difícil, mas graças a Deus conseguimos a vitória. Sabemos da força do nosso grupo e das nossas condições de classificação - celebrou o jogador ao canal ESPN 4.

Força do elenco do Vitória

Jamerson em ação contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória está longe de ter um elenco estrelado, privilégio de poucos clubes no Brasil atualmente, mas mostra que tem um banco de reservas útil para o restante da temporada. Nas últimas duas partidas, contra Vasco e Cerro Largo, os atletas que entraram no decorrer do jogo decidiram para o Rubro-Negro.

Diante do Vasco, Renato Kayzer entrou no início do segundo tempo e fez os gols da vitória por 2 a 1 no Barradão, um deles com assistência de Mosquito, que também saiu do banco. Já contra o Cerro Largo foi a vez de Claudinho brilhar com lindo chute de fora da área para selar a vitória em Montevidéu e consolidar a recuperação do Vitória na Sul-Americana. Vale lembrar que o camisa 2 foi acionado ainda no primeiro tempo após Cáceres sair machucado.

- A gente que está o banco precisa estar ligado, às vezes quem entra muda o jogo. Erick, O Fabri, eu mesmo, todos entraram bem. É o grupo, o Vitória que ganha. Agora é virar a chave e seguir com a união para fazer um grande ano - disse Gustavo Mosquito.

Depois de três empates, uma derrota e atuações que não se converteram em resultados, o Rubro-Negro conseguiu a primeira vitória na competição continental e vai confiante para o Ba-Vi marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Brasileirão.

- Essa vitória significa muito para a gente. Estávamos fazendo bons jogos, mas a gente não conseguia sair com o resultado na Sul-Americana. Nosso grupo é forte, todos que entraram foram fundamentais. Vamos para o Equador em busca dos três pontos, vai ser difícil, mas podemos conquistar - concluiu o atacante após recuperação do Vitória na Sul-Americana.