O Vitória está pronto para a partida contra o São Paulo, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille vai ter muitas dores de cabeça para escalar o time, já que o Rubro-Negro tem nove desfalques, entre titulares e reservas.

A começar pelos lesionados, Jamerson, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Rúben Ismael estão no departamento e não devem ser escalados.

Um grande problema para o Vitória é a lateral direita, já que as duas opções para a posição (Raúl Cáceres e Claudinho) estão fora. Assim, Carille deve improvisar Edu na posição ou escalar Paulo Roberto, de 19 anos, jovem lateral da base relacionado para o confronto.

Além do lesionados, Pepê cumpre punição do STJD e Erick não pode entrar em campo por estar emprestado pelo São Paulo ao Vitória.

A boa notícia para o treinador é a presença dos reforços que ainda aguardam a estreia pelo clube. Romarinho, Cantalapiedra e Ramon estão relacionados e podem ser utilizados na partida. Este último, inclusive, foi apresentado na última sexta e já está regularizado para entrar em campo.

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o São Paulo tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus (Ramon); Ricardo Ryller, Ronald e Romarinho; Osvaldo, Fabri (Lucas Braga / Cantalapiedra) e Kayzer.

Edu é o principal cotado a assumir a lateral-direita na escalação do Vitória contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Depois de um aquecimento, o elenco do Vitória fez um trabalho em campo reduzido e, em seguida, os atletas considerados titulares realizaram um treino tático e de bolas paradas.

SÃO PAULO X VITÓRIA

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view);

🧑‍⚖️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).