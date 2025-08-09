Veja a provável escalação, dúvidas e desfalques do Vitória contra o São Paulo
Rubro-Negro tem nove desfalques para a partida
O Vitória está pronto para a partida contra o São Paulo, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille vai ter muitas dores de cabeça para escalar o time, já que o Rubro-Negro tem nove desfalques, entre titulares e reservas.
A começar pelos lesionados, Jamerson, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Rúben Ismael estão no departamento e não devem ser escalados.
Um grande problema para o Vitória é a lateral direita, já que as duas opções para a posição (Raúl Cáceres e Claudinho) estão fora. Assim, Carille deve improvisar Edu na posição ou escalar Paulo Roberto, de 19 anos, jovem lateral da base relacionado para o confronto.
Além do lesionados, Pepê cumpre punição do STJD e Erick não pode entrar em campo por estar emprestado pelo São Paulo ao Vitória.
A boa notícia para o treinador é a presença dos reforços que ainda aguardam a estreia pelo clube. Romarinho, Cantalapiedra e Ramon estão relacionados e podem ser utilizados na partida. Este último, inclusive, foi apresentado na última sexta e já está regularizado para entrar em campo.
Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o São Paulo tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus (Ramon); Ricardo Ryller, Ronald e Romarinho; Osvaldo, Fabri (Lucas Braga / Cantalapiedra) e Kayzer.
+ Goleiro reserva do Vitória foi destaque do São Paulo no título da Copinha 2019
Como foi o último treino do Vitória?
Depois de um aquecimento, o elenco do Vitória fez um trabalho em campo reduzido e, em seguida, os atletas considerados titulares realizaram um treino tático e de bolas paradas.
SÃO PAULO X VITÓRIA
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP);
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view);
🧑⚖️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
