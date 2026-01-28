Depois de 17 anos, o Vitória voltou a conquistar três pontos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro bateu o Remo por 2 a 0, no Barradão, e teve como um dos grandes destaques o atacante Fabri.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Apesar dos gols terem saído dos pés de Renato Kayzer e Baralhas, Fabri foi o principal responsável pelo crescimento do Vitória no segundo tempo, com assistência, pênalti sofrido (posteriormente anulado) e bola na trave, para citar apenas algumas das jogadas que ele criou.

— A gente sabia que seria um jogo complicado, desde 2009 que a gente não ganhava na estreia do Brasileiro. Mas ontem de noite, e hoje antes da palestra, a gente fez um pacto de que isso acabaria. A gente trabalhou, correu até o final e lutou por cada bola — revelou Fabri em entrevista ao canal Premiere depois de Vitória x Remo, pela Série A.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o camisa 23 não é considerado titular no time de Jair Ventura e foi acionado aos 25 minutos da etapa final, na vaga de Renato Kayzer, para renovar o fôlego no ataque. Fabri tem três jogos nesta temporada (Juazeirense, Bahia e Remo), todos entrando no segundo tempo.

Fabri em ação contra o Remo pelo Brasileirão; atacante foi um dos destaques do Vitória na estreia da Série A (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Vitória quebra tabu no Brasileirão

Como citado pelo próprio Fabri, o elenco do Vitória fez um "pacto" para quebrar um incômodo tabu da equipe, que não vencia na estreia do Brasileirão há 17 anos. A última vez que o Rubro-Negro alcançou essa marca foi no dia 10 de maio de 2009, quando bateu o Athletico-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada com gols de Wallace e Leandro Domingues. O Leão fechou aquela edição do torneio na 13ª posição, com 48 pontos.

continua após a publicidade

O Vitória agora vira a chave e deve usar um time alternativo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro só volta a campo no Brasileirão às 21h30 da próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

➡️Aposte no Vitória durante o Brasileirão com a KTO

Jogue com responsabilidade e moderação. Liberado só para maiores de 18 anos.