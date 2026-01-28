Em casa, Vitória bate o Remo na estreia pelo Brasileirão 2026
Rubro-Negro conta com brilho de Fabri e marca duas vezes na etapa final para conquistar três pontos
O Vitória fez valer o fator casa na noite desta quarta-feira e estreou no Brasileirão com vitória sobre o Remo, por 2 a 0. Depois de um primeiro tempo truncado, o Rubro-Negro dominou a etapa final e construiu a vantagem diante de mais de 16 mil torcedores no Barradão, que testemunharam a primeira vitória do time na rodada inicial da Série A após 17 anos. Os gols do jogo foram marcados por Renato Kayzer e Baralhas.
Primeiro tempo truncado e sem gols
O jogo mal tinha começado e, logo aos cinco minutos, os dois times passaram por uma longa espera até o VAR analisar um possível toque de mão do zagueiro Marllon, do Remo, dentro da área em disputa com Cantalapiedra. Mas nada foi marcado. O jogo seguiu truncado e sem grandes oportunidades até os 31 minutos, quando o time paraense aproveitou contra-ataque e quase abriu placar em finalização de Alef Manga.
Mas o Vitória não deixou barato e respondeu no minuto seguinte em cabeceio de Renato Kayzer, que exigiu defesa à queima-roupa de Marcelo Rangel. Aos 41, o Rubro-Negro teve mais uma grande chance, mas parou em nova defesa do goleiro do Remo em chute de Matheuzinho livre na área. Nenhum dos dois times, no entanto, acertou o pé e foram para o intervalo sem gols no Barradão.
Vitória melhora e tem estreia "ideal" contra o Remo
O segundo tempo começou ainda mais elétrico do que o primeiro, com chances para os dois lados. Mas foi o Remo que levou mais perigo em finalizações de Patrick de Paula e Yago Pikachu, que assustaram o goleiro Gabriel. Do outro lado, o centroavante Renato Kayzer parecia se atrapalhar com a bola e levava a pior no duelo individual com o goleiro Marcelo Rangel.
Mas, aos 12 minutos, tudo isso foi por terra depois que Kayzer aproveitou falha de Rangel em cobrança de escanteio e apareceu na segunda trave para estufar as redes de cabeça. Mesmo com a vantagem, o Vitória seguiu melhor e teve pênalti anulado, aos 30 minutos. Fabri entrou e incendiou o Vitória. Ele achou Baralhas. Livre na área, o volante selou o 2 a 0. O placar, inclusive, poderia ser ainda maior se Fabri não tivesse um gol anulado aos 38 minutos.
Próximos jogos de Vitória e Remo
O Vitória agora vira a chave e deve usar um time alternativo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro só volta a campo no Brasileirão às 21h30 da próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena Barueri.
Já o Remo visita o São Francisco-PA, às 16h deste sábado, pela segunda rodada do Parazão. O próximo adversário do Leão na Série A é o Mirassol, às 20h da próxima quarta, no Mangueirão.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 2 x 0 REMO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
🥅 Gols: Renato Kayzer, 12'/2ºT; Baralhas, 31'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Zé Ricardo, Patrick de Paula, Dodô, Léo Andrade (Remo); Baralhas, Ramon (Vitória);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 16.511;
💸 Renda: R$ 387.892,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Camutanga e Riccieli (Dudu); Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon (Jamerson); Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra (Erick) e Renato Kayzer (Fabri).
REMO (Técnico: Juan Carlos Osorio)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo (Pavani), Patrick de Paula (Dodô) e Jaderson (Patrick); Pikachu, Alef Manga e João Pedro (Eduardo Melo).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
