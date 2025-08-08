O Vitória apresentou, na tarde desta sexta-feira, o lateral-esquerdo Ramon, que chega em um momento de carência de peças para a posição. Ex-jogador do Internacional, o novo defensor se vê em um momento de retomada na carreira depois de poucas oportunidades no Colorado. Ele chega ao Rubro-Negro por empréstimo até o final desta temporada.

Em entrevista coletiva no Barradão, o atleta de 24 anos se mostrou empolgado com a oportunidade de vestir a camisa vermelha e preta em um "recomeço" na carreira.

— É uma grande oportunidade. Vim para agregar e também para ser ajudado. Acredito que estou no lugar certo para voltar ao meu melhor momento e poder ajudar o Vitória, meus companheiros e dar alegria ao torcedor — celebrou.

Ramon também explicou suas características de jogo e revelou o que o motivou a sair do Inter e aceitar a proposta do Vitória.

— Com certeza, a torcida. É uma torcida que canta, empurra o time e joga junto. Minhas principais características: sou um lateral rápido, gosto de apoiar e chegar ao ataque, mas também gosto de defender. Acho que minha maior virtude é o jogo apoiado.

— Como disse, vim para ajudar - seja na zaga, na lateral ou até como ponta. Gosto de jogar na lateral esquerda, é minha preferência, mas, se for preciso atuar como terceiro zagueiro ou ala, tudo bem. E, se tiver que jogar na direita, também estou à disposição — completou.

Ramon, ex-Inter, é o novo lateral do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ramon joga contra o São Paulo?

Anunciado também nesta sexta, Ramon ainda não teve o nome registrado no BID até a publicação desta matéria, mas ele se disse pronto para estrear. Vale lembrar que o Vitória tem apenas Maykon Jesus, de 19 anos, como atleta de origem para a lateral esquerda, já que Jamerson, titular até fraturar o tornozelo, segue em recuperação.

O Vitória visita o São Paulo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

— Acho que sim, estou apto [para jogar contra o São Paulo]. Agora fico à disposição. Se ele quiser me utilizar, vou dar o meu máximo para ajudar meus companheiros.