São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (9) no Morumbis

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/08/2025
13:08
São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será exclusiva do Premiere. Clique aqui para assinar o Premiere.

O Tricolor chega abalado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, após a disputa de pênaltis contra o Athletico-PR na Ligga Arena. No Brasileirão, o time de Hernán Crespo chega em boa fase. A equipe vem de cinco rodadas sem perder, na oitava posição da tabela, com 25 pontos.

Enquanto isso, o Vitória flerta com a proximidade da zona de rebaixamento. A equipe empatou quatro dos últimos cinco jogos do Brasileiro. Na tabela, está na 16ª colocação, com 18 pontos - três a mais que o Vasco, que abre o Z4.

Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X VITÓRIA
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🧑‍⚖️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ))
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)
Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Pepê e Ronald; Fabrício Santos, Osvaldo e Renato Kayzer.

Morumbis recebe clássico entre São Paulo e Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti / Lance)
Morumbis recebe jogo pelo Brasileirão entre São Paulo e Vitória (Foto: Ulisses Lopresti / Lance)

