CBF conclui instalação do sistema de impedimento semiautomático no Maracanã

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em parceria com a empresa Genius, concluiu, nesta quarta-feira (28), a instalação das câmeras do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora, o próximo passo será a habilitação das linhas do sistema, seguida pelo início da fase de testes. Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão e Mangueirão serão os próximos estádios a receber os equipamentos.

A implantação no Maracanã foi acompanhada pelo presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF, Netto Góes. No total, foram instaladas 28 câmeras. Após a habilitação das linhas, o estádio entrará na fase de testes do sistema.

Netto Goés elogiou o término deste estágio. Além disso, demonstrou otimismo pelas instalações em outros estádios.

— Este é um estágio importantíssimo. Estamos acompanhando cada fase da implantação do semiautomático e verificando que a evolução está acontecendo de acordo com nossas expectativas, cumprindo cada etapa necessária do processo para homologação do sistema. O objetivo é que o semiautomático entre em funcionamento cumprindo o padrão de excelência que desejamos. Agora esperamos que esta celeridade seja a mesma para a implantação nos demais estádios — afirmou Góes.

Cabine do SAOT no Maracanã (Foto: Divulgação/CBF)

O presidente da CBF, Samir Xaud, enalteceu a importância dos testes, permitindo, assim, a garantia da implementação com segurança.

— A implantação do impedimento semiautomático é um projeto estruturante para o futebol brasileiro. Estamos acompanhando de perto cada etapa, com responsabilidade e rigor técnico, para garantir que o sistema seja implementado com segurança, confiabilidade e dentro dos padrões internacionais. O Maracanã cumpre um papel importante nesse processo, e o nosso foco é assegurar que a tecnologia esteja plenamente homologada antes do uso oficial nas competições — disse.

