O empate por 1 a 1 diante da Universidad Católica (EQU) não deixou nenhum torcedor do Vitória feliz na noite desta quarta-feira, pela primeira rodada da Sul-Americana. As escolhas do técnico Thiago Carpini foram o principal alvo, em especial o lateral Raúl Cáceres, que errou no lance do gol adversário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini em Vitória x Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O paraguaio saiu com a bola de forma equivocada e entregou a jogada para o time equatoriano, que aproveitou para abrir o placar com Londoño. A partir daí a equipe visitante cresceu no jogo e, mesmo com um a menos, foi a que esteve mais perto do segundo gol.

Do outro lado, o Vitória apresentou muitas deficiências ofensivas e quase não levou perigo ao gol de Johan Lara. Tanto é que foi preciso um pênalti para o Rubro-Negro empatar a partida, em bela cobrança de Matheuzinho. Mas a reação parou por aí. Bastante criticado no setor de ataque, o recém-contratado Lucas Braga também foi um dos principais alvos de críticas pela atuação apagada.

continua após a publicidade

Depois de um bom início de temporada, o Vitória passa pelo seu momento mais turbulento e já está há quatro jogos sem saber o que é vencer. São três empates e uma derrota, com direito a perda do título estadual e estreia ruim no Campeonato Brasileiro contra o Juventude. O reflexo da desconfiança foram as vaias ao término do jogo contra a Universidad Católica.

Chance de recuperação para o Vitória

O Vitória de Thiago Carpini pode mudar esse cenário a partir deste domingo, quando recebe o Flamengo no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima quinta, às 19h, o Rubro-Negro tem mais um desafio pela Sul-Americana, desta vez contra o Defensa y Justicia, na Argentina.