No retorno do Vitória à Sul-Americana após nove anos, o torcedor que foi ao Barradão na noite desta quarta-feira viu o time correr riscos mesmo com um jogador a mais e saiu com um gosto amargo após o empate por 1 a 1 contra a Universidad Católica, pela primeira rodada do grupo B. O time equatoriano foi efetivo e saiu na frente com Londoño, mas o Rubro-Negro pressionou e empatou em cobrança de pênalti convertida por Matheuzinho.

Hugo disputa a bola pelo alto contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Como foi Vitória x Universidad Católica?

O Vitória aproveitou o embalo da torcida e começou em cima da Universidad Católica na estreia da Sul-Americana. Mas a pressão não se converteu em chances perigosas, e, nos primeiros 20 minutos, apenas uma fraca cobrança de falta de Matheuzinho colocou o goleiro Lara para trabalhar. Do outro lado, o time equatoriano aproveitou saída errada do Rubro-Negro e assustou em finalização de Ismael Díaz de fora da área.

A partir daí o jogo passou a ficar pegado, com muitas disputas no meio-campo e faltas cometidas, principalmente pela Universidad Católica. Só no primeiro tempo foram quatro cartões amarelos. O Vitória manteve a bola nos pés, mas não conseguiu furar o bloqueio dos time visitante, que só se preocupou em defender.

Janderson em ação contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Rubro-Negro começou o segundo tempo a mil por hora e usou a velocidade de Gustavo Mosquito para criar a chance mais perigosa do time logo aos três minutos, em finalização que exigiu boa defesa do goleiro Lara com os pés. Mas quem abriu o placar foi a Universidad Católica, que jogou um balde de água fria nas pretensões do Vitória. Em erro de Cáceres na saída de bola, Londoño foi acionado dentro da área e estufou as redes aos nove minutos.

Aos 20 minutos, porém, Luis Castillo, da Católica, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, dando ares de emoção à reta final. O Vitória foi para cima e, oito minutos após a expulsão, o árbitro marcou um pênalti por conta de um toque na mão dentro da área de Anangono, em finalização de Carlinhos. Matheuzinho foi para a cobrança e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro. O Vitória parecia ter a faca e o queijo na mão, mas quem levou perigo foi a Universidad Católica, que aproveitou as brechas e criou duas chances claras com Ismael Díaz já no fim do jogo.

O que vem pela frente?

O Vitória agora vira a chave após estreia na Sul-Americana e se prepara para mais um confronto difícil no Barradão. Às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o Rubro-Negro baiano recebe o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Universidad Católica tem compromisso às 17h30 do domingo, contra o Macará, pela Liga Equatoriana.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA

1ª RODADA - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 02/04/2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Londoño, 9’/1ºT (Universidad Católica); Matheuzinho, 30’/2ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Lucas Braga (Vitória); Anangono, Luis Castillo, Cacciabue e Johan Lara (Universidad Católica);

🟥 Cartões vermelhos: Luis Castillo (Universidad Católica);

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos (Léo Pereira) e Hugo; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Erick), Lucas Braga (Carlinhos) e Janderson (Fabri).

Universidad Católica (Técnico: Diego Martínez)

Johan Lara; Daykol Romero, Anangono, Luis Cangá e Carlos Medina; Luis Castillo, Jero Cacciabue (Clavijo), Luis Moreno e Mauro Díaz (Chancellor); Ismael Díaz e Londoño.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Cabero (CHI);

🚩 Assistentes: Juan Serrano (CHI) e Alejandro Molina (CHI);

4️⃣ Quarto árbitro: Piero Maza (CHI);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).