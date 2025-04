O Vitória anunciou nesta quarta-feira o tão esperado centroavante para a temporada. Renato Kayzer, que estava no Fortaleza, foi o nome escolhido pela diretoria. Ele chega com um contrato até março de 2027 e um histórico de títulos, protagonismo e empréstimos nos últimos anos.

Renato Kayzer tira primeiras fotos com a camisa do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Aos 29 anos, Kayzer já pode ser considerado um andarilho do futebol. O Vitória é o 17º clube do jogador, que teve como melhores momentos da carreira as passagens por Atlético-GO e Athletico-PR.

Todos os clubes defendidos por Renato Kayzer:

Vasco (três jogos) - sem gols; Oeste (cinco jogos) - sem gols; Portuguesa (cinco jogos) - sem gols; Villa Nova-MG (nove jogos) - sem gols; Ferroviária (20 jogos) - três gols; Tupi (11 jogos) - cinco gols; Atlético-GO (49 jogos) - 17 gols; Cruzeiro (seis jogos) - sem gols; Ponte Preta (dois jogos) - sem gols; Chapecoense (14 jogos) - um gol; Athletico-PR (82 jogos) - 20 gols; Daejeon Hana Citizen (13 jogos) - quatro gols; América-MG (três jogos) - sem gols; Criciúma (20 jogos) - cinco gols; Fortaleza (67 jogos) - 11 gols.

Brilho de Renato Kayzer pelo Atlético-GO

Renato Kayzer com a camisa do Atlético-GO Foto: Redes Sociais

Nascido em Tupãssi, no Paraná, Kayzer chamou a atenção do Brasil com a camisa do Dragão. Depois de uma boa passagem pelo Tupi-MG em 2018, ele foi comprado pelo Cruzeiro, que o emprestou para diversos times. Um deles foi Atlético-GO, ainda naquele ano. Por lá, ele fez sua melhor temporada da carreira, com sete gols em 33 jogos.

Kayzer, depois de deixar o clube goiano, rodou pelo Brasil antes de desembarcar novamente no Rubro-Negro, desta vez já em 2020, mas ainda cumprindo contrato com a Raposa. Esta segunda passagem reservou dez gols em 16 jogos ao centroavante, que teve um média de 0,6 gols por jogo e foi o artilheiro da equipe na temporada. Vale destacar que ele também foi campeão do Campeonato Goiano 2020, em final que só foi disputada em 2021 por conta da pandemia.

Campeão pelo Furacão

Renato Kayzer foi titular na final da Sul-Americana 2021 Foto: Redes Sociais

O brilho pelo Atlético-GO chamou a atenção de outro Rubro-Negro: o Athletico-PR. O Furacão negociou a compra do atleta junto ao Cruzeiro em 2020 e deu início a um casamento duradouro. Foi no clube paranaense que Renato Kayzer mais disputou jogos na carreira, com 82 ao todo. Muito mais que isso, ele foi um dos protagonistas da conquista da Sul-Americana 2021, com gols decisivos na fase de grupos e titularidade na maioria dos jogos, inclusive na final contra o Bragantino.

Passagem pelo Fortaleza

Renato Kayzer comemora gol pelo Fortaleza Foto: Redes Sociais

Kayzer chegou ao Laion em no ano seguinte, disputou 23 partidas e ainda conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste antes de ser emprestado para vários clubes Brasil afora. Dos 23 jogos, o atacante foi titular em apenas oito, a maioria pelo Nordestão. Ao deixar a capital cearense, ele rodou por Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde fez boa passagem, América-MG e Criciúma, antes de voltar ao Fortaleza em 2024.

No ano passado ele revezou entre o banco e a titularidade, mas ainda era como uma sombra do argentino Lucero. Mesmo assim, ele chegou a disputar 33 jogos durante a campanha histórica do time comandado por Vojvoda, que terminou na quarta posição com 68 pontos, o melhor desempenho de um time nordestino na era dos pontos corridos.

Já em 2025, ele disputou 11 partidas com a camisa tricolor e marcou três gols, dois pelo Campeonato Cearense e um pela Copa do Nordeste. A última aparição de Kayzer foi no jogo de volta da final estadual contra o Ceará, em que o Fortaleza terminou vice-campeão. Ele entrou no segundo tempo e só ficou sete minutos em campo antes de sair por conta de uma lesão na coxa. O jogador se despediu do clube em mensagem publicada nas redes sociais.

- Tanta coisa a ser dita em lágrimas, em esperança, em ambição, em acreditar, em vontade de fazer, em ser, em estar e em querer. Essa camisa pra mim, ela significa tantas coisas… Eu me doei ao máximo até onde eu pude tocar, até onde eu pude estar e de todo meu coração eu gostaria de dar um abraço em todos os torcedores e agradecer por ser recebido de braços abertos, tanto eu quanto a minha família. Hoje, preciso seguir mas levarei em minha memória todos os momentos vividos aqui dentro. A todos os funcionários que sempre me trataram com muito carinho e respeito um grande abraço a todos.

De acordo com Esaú Souza, setorista do Fortaleza no Lance!, a saída de Renato Kayzer pode ter sido motivada pelo término do contrato, que iria até o fim deste ano, o que abriria brechas para uma transferências sem proventos ao Tricolor. Além disso, pesou também a chegada do atacante Deyverson e o fato de Kayzer nunca ter se firmado totalmente no elenco.

Futuro de Renato Kayzer no Vitória

Renato Kayzer é o 20º reforço do Vitória para esta temporada e tem tudo para assumir a titularidade no ataque. O Rubro-Negro tem Janderson, artilheiro da equipe em 2025, Fabri e Carlinhos como principais nomes da posição. Atualmente, Janderson é o titular do time de Thiago Carpini.

