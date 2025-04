A Sul-Americana começa às 21h30 desta quarta-feira para Vitória, em jogo contra a Universidad Católica (EQU), no Barradão, com expectativa de uma boa estreia em casa. Sumido do cenário continental há nove anos, o Rubro-Negro tenta surpreender na competição e busca passar de fase em um grupo que é acessível.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Vitória reunido antes do jogo contra o Juventude Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está no grupo B ao lado da Universidad Católia, Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (URU). Vale destacar que o primeiro de cada colocado vai às oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem em segundo lugar enfrentam os terceiros de cada grupo da Libertadores. Os vencedores desses confrontos também garantem vaga nas oitavas.

O time baiano não tem tanta tradição continental. São apenas 20 jogos e um gosto amargo de nunca ter passado da terceira fase - em alguns momentos o Vitória estreou já na segunda fase.

continua após a publicidade

Copa Conmebol:

04/11/1994 - Corinthians 3 x 2 Vitória;

11/11/1994 - Vitória 1 x 1 Corinthians;

27/08/1997 - Vitória 2 x 0 Sportivo Luqueño-PAR;

03/09/1997 - Sportivo Luqueño-PAR 1 x 4 Vitória;

25/09/1997 - Vitória 1 x 0 Lanús-ARG;

15/10/1997 - Lanús-ARG 3 x 1 Vitória;



Copa Sul-Americana

13/08/2009 - Vitória 2 x 0 Coritiba;

25/08/2009 - Coritiba 2 (3) x (5) 0 Vitória;

22/09/2009 - River Plate-URU 4 x 1 Vitória;

30/09/2009 - Vitória 1 x 1 River Plate-URU;

18/11/2010 - Vitória 2 x 0 Palmeiras;

18/09/2010 - Palmeiras 3 x 0 Vitória;

21/08/2013 - Vitória 1 x 0 Coritiba;

27/08/2013 - Coritiba-PR 1 (4) x (3) 0 Vitória;

28/08/2014 - Sport 0 x 1 Vitória;

03/09/2014 - Vitória 2 x 1 Sport;

01/10/2014 - Atlético Nacional-COL 2 x 2 Vitória;

16/10/2014 - Vitória 0 x 1 Atlético Nacional-COL;

25/08/2016 - Vitória 2 x 1 Coritiba;

31/08/2016 - Coritiba-PR 1 x 0 Vitória.

continua após a publicidade

Como foi a última Sul-Americana do Vitória?

Elenco do Vitória comemora triunfo diante do Coritiba pela Sul-Americana 2016 Foto: Divulgação / Conmebol

Antes de qualquer coisa, vale destacar que o regulamento da Sul-Americana 2016 era bastante diferente quando comparado ao atual. O Vitória, inclusive, conquistou o acesso da Série B para a Série A em 2015 e, no seguinte, estava disputando o torneio continental, algo que atualmente é improvável.

O Rubro-Negro herdou aquela vaga porque Fluminense, Botafogo e Santos se classificaram para as oitavas da Copa do Brasil e, por isso, não teriam direito de disputar a Sul-Americana.

O Vitória, porém, não aproveitou essa oportunidade que caiu no colo. Logo no primeiro confronto, válido pela segunda fase, o Vitória foi eliminado pelo Coritiba. No primeiro jogo, venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, com gols de Diego Renan e Kieza. Na partida de volta, porém, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 no Couto Pereira e foi eliminado pelo critério de gols fora.

+ Vitória tem histórico de campanhas tímidas em torneios da Conmebol; relembre

Elenco para a Sul-Americana 2025

Jogadores treinam na Toca do Leão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Goleiros: Lucas Arcanjo, Gabriel, Alexandre Fintelman e Davi; Laterais: Emerson Buiu, Hugo, Jamerson, Raúl Cáceres e Claudinho; Zagueiros: Camutanga, Edu, Kauan, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos; Meias: Ronald, Edenilson, Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Matheuzinho, Dionísio, Thiaguinho, Baralhas e Pepê; Atacantes: Bruno Xavier, Wellington Rato, Osvaldo, Fabrício Santos, Léo Pereira, Erick, Janderson, Carlinhos, Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Lucas Braga e Felipe Cardoso.

Datas e onde assistir aos jogos

Vitória x Universidad Católica (02/04) - Paramount

Defensa y Justicia x Vitória (10/04) - Disney +;

Vitória x Cerro Largo (23/04) - Paramount;

Vitória x Defensa y Justicia (06/05) - Disney +;

Cerro Largo x Vitória (14/05) - Disney +;

Universidad Católica x Vitória (28/05) - Disney +.

Conheça os adversários do Vitória

Universidad Católica (EQU)

Atletas comemoram gol da Universidad Católica Foto: Divulgação / Universidad Católica

O primeiro jogo do Vitória na Sul-Americana é contra a modesta Universidad Católica, time de Quito, capital do Equador. A equipe é considerada pequena no cenário nacional e tem como feitos mais relevantes os vice-campeonatos da primeira divisão do país em 1973 e 1979.

Treinada pelo jovem Diego Martínez, o time vem de um começo de temporada regular e tenta passar das oitavas da Sul-Americana pela primeira vez.

A equipe manda seus jogos no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. Clique aqui e saiba mais sobre a equipe equatoriana.

Defensa y Justicia (ARG)

Goleiro e atletas do Defensa y Justicia, da Argentina Foto: Divulgação / Defensa y Justicia

Em oscilação na atual temporada, o Defensa y Justicia chega como o favorito do grupo para garantir a classificação, por toda a ascensão continental que o clube vive desde 2017. Experiente em Copa Sul-Americana, o time argentino, inclusive, foi campeão da competição em 2020 ao bater o Lanús na final. Em 2023 voltaram a fazer boa campanha, mas caíram nas semifinais.

A equipe é treinada por Roberto Muner, de 43 anos, que ainda está em início de carreira, e manda seus jogos no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires.

Cerro Largo (URU)

Elenco do Cerro Largo agradece a torcida Foto: Divulgação / Cerro Largo

O clube uruguaio, fundado em 2002, tem pouca tradição na América do Sul e fez apenas dez jogos em cinco edições de competições internacionais, oito pela Sul-Americana e dois pela Libertadores.

O time é comandado por Daniel Nuñez, de 63 anos, que passou boa parte da sua carreira no Cerro Largo. Entre idas e vindas, foram oito anos de trabalho no clube. O Cerro manda seus jogos estádio Arquitecto Antonio Ubilla, na cidade de Melo, que fica próxima a fronteira com o Rio Grande do Sul.

É nesse cenário que o Vitória vai tentar deixar de ser apenas um coadjuvante em competições internacionais para buscar o protagonismo em sua volta ao radar do futebol sul-americano. Após a estreia contra a Universidad Católica, o Leão enfrenta o Defensa y Justicia na próxima quinta-feira às 19h (de Brasília), em Buenos Aires, pela segunda rodada.