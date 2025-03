Há quase um ano, Thiago Carpini estreava em competições continentais como treinador. À época, ele estava à frente do São Paulo e comandou o clube em apenas dois jogos da Libertadores 2024. Foram os únicos de Carpini em competições de nível internacional. Agora no Vitória, ele volta a treinar uma equipe em partidas organizadas pela Conmebol, desta vez pela Copa Sul-Americana.

Rubens Chiri / São Paulo FC

No dia 5 de abril de 2024, o São Paulo foi até Córdoba, na Argentina, e perdeu para o Talleres por 2 a 1 na primeira rodada da Libertadores. Os gols do clube argentino foram marcados por Ramiro Ruiz e Rubén Botta, enquanto Luciano descontou para o tricolor paulista.

Vale lembrar que essa derrota para o Talleres foi o primeiro jogo do São Paulo após ter sido eliminado nos pênaltis para o Novorizontino, nas quartas de final de Paulistão daquele ano, em pleno Morumbis.

Já na segunda rodada da Libertadores, veio o alívio. No dia 11 de abril, o Tricolor jogou em casa contra o Cobresal, do Chile, e venceu por 2 a 0. Não foi uma atuação de encher os olhos, mas o suficiente para André Silva e Calleri, já no fim do jogo, tirarem o grito de gol preso na garganta do torcedor.

Mas nem essa vitória foi suficiente para segurar Carpini no cargo. Constestado pela eliminação no estadual e pelas atuações ruins nos dois jogos da Libertadores, o treinador não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na segunda rodada do Brasileirão, e foi demitido no dia 18 de abril.

Nova missão pelo Vitória

Carpini comanda o Vitória no Barradão

Quase um ano depois, Thiago Carpini tem a missão de deixar o passado dramático para trás e começar uma nova jornada em competições continentais. Desde maio de 2024 à frente do rubro-negro, o treinador levou a equipe à Sul-Americana em campanha de recuperação na Série A do ano passado e estreia na competição às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando recebe a Universidad Católica (EQU), no Barradão.

Thiago Carpini trata a partida da Sul-Americana como uma oportunidade de dar uma resposta ao torcedor após derrota na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Juventude.

- Estamos muito chateados não só com o resultado, mas também com o que foi apresentado. Mas na quarta-feira temos a chance de apresentar uma resposta coletiva melhor - comentou o Thiago Carpini durante entrevista coletiva em Caxias do Sul, antes do jogo pela Sul-Americana.

O Rubro-Negro está no grupo B e ainda tem como adversários o Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (URU). Vale lembrar que os primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem em segundo lugar jogam um mata-mata contra os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. Os vencedores desses confrontos também avançam às oitavas.