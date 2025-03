A derrota para o Juventude trouxe preocupações para Thiago Carpini diante da sequência pesada que o Vitória tem pela frente na temporada. Em entrevista coletiva após a partida do último sábado, o técnico criticou a atuação de time e afirmou que a postura deve ser modificada para os próximos jogos.

Thiago Carpini à beira do campo em Juventude x Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

- A nossa energia, o que foi apresentado, não serve nem para quarta nem para domingo. Esse não é o Vitória que conseguiu um grande feito ano passado, que conseguiu uma grande arrancada em 2025. A gente hoje ficou devendo para o que nós somos. Precisamos encontrar nossa essência de um time comprometido com todos - avaliou.

A "quarta" e o "domingo" que Carpini cita reserva desafios ainda maiores para o Rubro-Negro. Às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), a equipe recebe a Universidad Católica (EQU), no Barradão, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. É o retorno do clube a uma competição internacional após oito anos.

Já no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), o Vitória tem mais um jogo em Salvador, desta vez contra o Flamengo, um dos favoritos a conquistar o título Brasileiro.

Vitória sem reação

Gustavo Mosquito em ação na partida contra o Juventude Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O que deixou Carpini tão preocupado para a sequência do Vitória foi a desatenção na defesa e a falta de efetividade da equipe no ataque no duelo contra o Juventude. Em dois lances, um no início do primeiro tempo e outro logo após a bola rolar na etapa final, o Vitória foi castigado pelo time gaúcho, que aproveitou as chances. Sem reação, o Leão não deu pistas de que poderia reverter o placar e saiu derrotado do Alfredo Jaconi.

- Realmente muito ruim. A gente não imaginava esse jogo, a semana foi muito boa. A gente vem com a imagem daquele último jogo [Ba-Vi]. A postura coletiva e de comportamento foi muito boa. Na Série A precisamos corrigir a rota muito rápido, essa instabilidade não pode acontecer. Isso de fazer jogos tão bons, e depois jogos onde as coisas não funcionam - completou o treinador.

