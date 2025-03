O Vitória já tem um camisa 9 para chamar de seu. Em entrevista coletiva após a derrota para o Juventude, pela primeira rodada da Série A, o técnico Thiago Carpini falou sobre a necessidade de reforço no ataque e confirmou que o Rubro-Negro tem acerto com um centroavante. Durante a semana, o jornalista Venê Casagrande cravou que tratava-se de Renato Kayzer, do Fortaleza, informação que foi confirmada pelo Lance!.

Renato Kayzer em ação pelo Fortaleza.

O jogador de 29 anos chega ao Vitória com um contrato de dois anos. A diretoria rubro-negra buscava um camisa 9 desde a primeira janela de transferências, para suprir a saída de Alerrandro, artilheiro do Brasileirão do ano passado, que foi para o futebol russo.

- A gente vinha na busca de um “9” e de jogadores de lado. A gente trouxe o Léo Pereira e o Erick, jogadores que não poderemos fazer muitas avaliações, porque treinaram pouco e já vieram jogar. Precisam de mais tempo. Conseguimos esse "9" que tanto buscamos, mais um jogador para nos entregar gols. A parte defensiva é um setor em que não temos olhado tanto. O erro aconteceu, precisamos melhorar e evoluir, mas não dá para descartar e começar a contratar por conta de qualquer erro - afirmou Carpini após o jogo em Caxias do Sul.

Renato Kayzer chega ao Vitória após duas temporadas no Fortaleza. Por lá, ele atuou em 44 jogos, marcou oito gols e deu uma assistência. A última vez que ele entrou em campo foi contra o Ceará, pela final do estadual, mas logo nas primeiras corridas sentiu uma lesão e foi diagnosticado com edema muscular na coxa.

Além do Leão do Pici, ele já defendeu as cores de clubes como Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO e Cruzeiro. Renato Kayzer deve desembarcar em Salvador nos próximos dias para começar os trabalhos no Vitória.

Estreantes do Vitória

Léo Pereira durante aquecimento do Vitória

Como citado por Thiago Carpini, os recém-contratados Erick, ex-São Paulo, e Léo Pereira, ex-CRB, chegaram e já foram utilizados no segundo tempo da partida contra o Juventude. Eles eleveram o volume ofensivo da equipe, mas não o suficiente para diminuir a vantagem do adversário. Ambos entraram no intervalo.

O Vitória agora vira a chave para a Sul-Americana e volta os olhares para a Universidad Católica (EQU), adversário da próxima quarta-feira, pela primeira rodada da competição. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Barradão.