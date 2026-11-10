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Presidente do Vitória chama clube de 'pequeno' em apresentação de novo treinador

Fábio Mota cometeu gafe durante apresentação de Rafael Lacerda

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 15:19
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Fábio Mota em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Fábio Mota, presidente do Vitória, chamou o clube de "time pequeno" e repercutiu nas redes sociais (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O presidente do Vitória, Fábio Mota, protagonizou uma situação inusitada durante a apresentação do técnico Rafael Lacerda, nesta terça-feira (10). Ao comentar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube baiano, o dirigente se referiu ao Rubro-Negro como um "time pequeno".

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Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Fábio Mota, presidente do Vitória, chamou o clube de "time pequeno" e repercutiu nas redes sociais (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A fala aconteceu enquanto Mota tentava tranquilizar os torcedores diante do momento delicado vivido pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. O presidente criticou pessoas que, segundo ele, aproveitam a crise para atacar a administração e torcer pelo rebaixamento do clube.

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— Eu acho que não tem motivo para desespero. Sei que tem aqueles senhores oportunistas, divulgadores do apocalipse, que nessa hora fazem vídeo, torcem para o Vitória cair, isso é verdade, ao invés de estarem aqui ajudando, chamando a torcida, mostrando a realidade do clube. Com toda a dificuldade financeira, a gente perdeu a receita das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno — declarou o presidente.

Apesar de a intenção ser destacar o impacto financeiro da perda de receitas provenientes de empresas de apostas, a expressão utilizada pelo dirigente acabou ganhando destaque e provocando uma série de reações.

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Vitória vive crise e luta contra o rebaixamento

Além da repercussão negativa de sua declaração, Fábio Mota enfrenta um cenário complicado dentro de campo. O Vitória atravessa uma sequência de resultados ruins e está envolvido diretamente na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A diretoria decidiu recentemente pela demissão de Jair Ventura, apostando na chegada de Rafael Lacerda para tentar mudar o desempenho da equipe na reta final da temporada.

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Rafael Lacerda em coletiva, falando ao microfone, camisa preta, garrafa de água ao lado.
Rafael Lacerda, novo técnico do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O último triunfo do Rubro-Negro aconteceu em 7 de outubro, diante da Chapecoense. Desde então, a equipe não conseguiu voltar a vencer, aumentando a pressão sobre jogadores, comissão técnica e dirigentes.

A sequência negativa também intensificou as críticas à administração do clube, que precisa lidar com as dificuldades financeiras mencionadas pelo próprio presidente.

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