O Vitória foi até a Neo Química Arena na noite do último domingo com a necessidade de somar três pontos para ganhar respiro na luta contra o rebaixamento. No fim, o Rubro-Negro conseguiu segurar o ímpeto do Corinthians diante de um estádio lotado, criou boas oportunidades e ficou no 0 a 0, placar suficiente para tirar o time do Z-4. Apesar do consolo, era esperado que o time estivesse em uma situação mais confortável na tabela.

Thiago Carpini avalia temporada do Vitória e fala sobre novo diretor (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini elogiou o comportamento do time, mas mostrou frustração com a temporada do Vitória até aqui.

- Eu imaginava que a gente pudesse dar um passo à frente pela continuidade do trabalho do ano passado. Até pela capacidade dos atletas que chegaram, pensei que a gente poderia propor algumas coisas diferentes, mas a gente viu que a Série A não perdoa. As coisas não aconteceram como a gente imaginava. Talvez por escolhas minhas, talvez por conta de atletas que não corresponderam às expectativas que a gente tinha. Então acho que por isso foram momentos de muitas conversas, e agora é momento de dar um passo atrás, voltar a ser um time competitivo, resgatar a confiança e encontrar um caminho para vencer - admitiu.

- Acho que a gente lamenta o resultado porque era importante a vitória, mas a gente valoriza o espírito de luta, a entrega, o comportamento tático dentro do que foi proposto. Claro que o momento pedia a vitória, mas outros aspectos para mim valeram muito no jogo de hoje.

Mudanças no Vitória

Renato Kayzer em ação contra o Corinthinas (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Um dos assuntos abordados por Carpini foi a reformulação do Vitória, que agora conta com um novo diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira.

A ideia da diretoria é ter um Vitória diferente para a volta do Mundial de Clubes e brigar por coisas maiores nesta temporada, movimento que o treinador vê com bons olhos.

- Todas as pessoas capacitadas que cheguem para ajudar eu acho fantástico. Achava necessária as mudanças no futebol, não só a chegada do executivo, mas também mudanças dentro do elenco que foram necessárias e assertivas por todos nós - destacou.

Antes da parada para a competição internacional, porém, o Vitória volta a campo às 19h do dia 12 junho (horário de Brasília), uma quinta-feira, quando recebe o Cruzeiro, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.