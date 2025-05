A escalação titular do Vitória ficou diferente nos últimos dois jogos com a ausência de Baralhas no meio-campo. Uma das principais peças da equipe neste início de temporada, e por vezes capitão, o nome do volante entre os reservas pegou alguns torcedores de surpresa. No entanto, a comunicação do Rubro-Negro divulgou, na tarde desta terça-feira (6), que o atleta apresenta quadros de tontura e mal-estar intensos.

Baralhas antes de jogo pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Nas partidas contra Grêmio e Ceará, Ronald ficou com a vaga no time titular, mas o Vitória comunicou que os sintomas de Baralhas vieram à tona a partir da última sexta-feira, durante viagem para enfrentar o Ceará. As tonturas eram causadas quando ele realizava determinados movimentos. Vale destacar que contra o Cerro Largo, no dia 24 de abril, sua última partida como titular, ele saiu duas vezes de campo se queixando de incômodos antes de ser substituído aos 18 minutos do segundo tempo.

Após exames médicos, Baralhas foi diagnosticado com Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), quadro que leva à tontura e causa instabilidade motora no atleta, especialmente em atividades físicas. O volante iniciou o tratamento nesta terça-feira e terá prazo de retorno definido conforme sua evolução.

Temporada de Baralhas pelo Vitória

Baralhas em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Anunciado no dia 25 de janeiro, Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO, clube que defendia desde de 2020. Desde a sua estreia na vitória contra o Jacobina, pelo Campeonato Baiano, no dia 30 de janeiro, ele não largou mais a titularidade e começou no banco em apenas dois dos seus 21 jogos com a camisa vermelha e preta, contra Sousa e Grêmio.

Homem de confiança de Thiago Carpini, Baralhas tem três gols e duas assistências pelo Vitória e ficará de fora da partida desta terça-feira, contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. A tendência é que Ronald ou Ricardo Ryller assumam a vaga.