Novo diretor do Vitória traça perfil de reforços para o Brasileirão

O Vitória apresentou oficialmente, na tarde desta quinta-feira, o novo diretor de futebol, Sérgio Papellin. O executivo chega ao clube com a missão de substituir Gustavo Vieira - desligado no dia 3 de janeiro - e fechar a montagem do time para a disputa do Brasileirão, que começa no dia 28 ou 29 deste mês. Papellin chega ao Rubro-Negro com contrato de um ano e obrigação de renovação em caso de permanência na Série A.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

De cara, Pepellin traçou o perfil ideal de reforços para o Vitória e ainda estipulou o número de atletas que devem chegar até a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Remo, no Barradão.

— Estou conversando com um do mercado sul-americano, mas que joga no Brasil. A gente está conversando, ainda é precoce. A gente quer entre quatro e cinco atletas para iniciar a Série A, que vai ser difícil — detalhou o diretor do Vitória ao reforçar sua atenção ao mercado estrangeiro, em especial o sul-americano, antes do iniício do Brasileirão.

continua após a publicidade

— Tem que trazer jogadores com fome de crescer na carreira, de conquistar independência financeira. Trazer jogador que passou em grandes equipes, com 35 anos de idade, ele vai passear na Praia do Forte, não vai pensar em crescer com o Vitória. Tem que trazer jogadores guerreiros, comprometidos, que briguem. Perfil de brigar que o professor Jair gosta para treinar sua equipe. Rezar para trazer essas peças para ter uma equipe competitiva, com disposição e vontade de vencer todos os jogos — completou.

O Vitória já fez três contratações nesta temporada, todas elas anunciadas antes mesmo da chegada do novo dirigente. O trio formado pelo zagueiro Riccieli (que pertence ao Famalicão), o volante Caíque Gonçalves (ex-Juventude) e o lateral-direito Mateusinho (ex-Cuiabá) já está na Toca do Leão.

continua após a publicidade

Sérgio Papellin é apresentado como novo diretor de futebol do Vitória; executivo já mira contratações para o Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Além do Ba-Vi: veja situação dos times tradicionais no Campeonato Baiano

Objetivos do Vitória em 2026

Mas a entrevista de Papellin não se resumiu apenas a mercado. O dirigente também analisou quais serão os principais objetivos do Vitória neste ano e prometeu uma temporada mais tranquila em relação a 2025.

— A gente vai fazer o possível e o impossível para fazer uma temporada diferente do que foi 2025. Mesmo com orçamento que temos, se tiver equilíbrio, não fazer loucura, a gente só quer jogador comprometido. Pensamento é esse. Com o orçamento dá para fazer uma grande temporada, e temos certeza que vamos fazer uma temporada mais sossegada.

Ele ainda revelou que o time principal do Vitória deve ser testado antes da partida contra o Remo, pela primeira rodada do Brasileirão, e deixou em aberto a possibilidade de jogar o Ba-Vi válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano com força máxima.

— Existe [a possibilidade de estrear antes do Brasileiro]. A gente pensa em fazer um amistoso. Não pode iniciar um Brasileiro sem ter ritmo. Também existe a possibilidade de usar a equipe no clássico contra o Bahia, campeonato à parte, adversário forte. Existe essa possibilidade.

Antes de chegar ao Vitória, Sérgio Papellin acumulou passagens de sucesso pelo próprio Remo e também pelo Fortaleza, onde conquistou 13 títulos.