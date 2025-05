Ainda sem vencer na Sul-Americana, o Vitória amargou mais um resultado ruim na noite da última terça-feira ao empatar em casa por 1 a 1 contra o Defensa y Justicia. Fora da zona de classificação para a próxima fase, o Rubro-Negro aumentou o jejum para cinco jogos sem vencer. Após a partida, o sentimento era de frustração entre os jogadores, que ainda mantém a esperança na competição continental.

O Vitória segue estacionado na terceira posição do grupo B, com três pontos, e agora decide sua vida na Sul-Americana em dois jogos fora do país, contra Cerro Largo (URU) e Universidad Católica (EQU). Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini disse que o foco é o Brasileirão, mas entre os atleta o discurso é de não deixar a Sula para trás.

Em conversa com os jornalistas na zona mista, o lateral-direito Raúl Cáceres alertou para problemas individuais da equipe e disse que acredita em campanha de recuperação do Vitória.

- Foi um jogo em que os detalhes fizeram muita diferença, a exemplo da bola parada. O jogo estava na nossa mão, mas em um lance de bola parada acabamos sofrendo o gol. Não tem nem como explicar direito... fizemos um jogo bom, chegamos mais ao ataque, mas é o futebol.

A gente está em uma fase ruim, que mesmo jogando bem não conseguimos ganhar. Não tem outro caminho que não seja continuar trabalhando, evoluindo. Só assim podemos voltar a ganhar e dar sequência à esse campeonato. Ainda não jogamos a toalha e vamos tentar a classificação". Raúl Cáceres

Retorno de Osvaldo e frustração de Matheuzinho

A partida contra o Defensa y Justicia pela Sul-Americana foi marcada pelo retorno do veterano Osvaldo à lista de jogadores titulares do Vitória após mais de um mês. A última vez entre o onze incial foi no dia 26 de março, contra o Moto Club, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, quando Carpini usou um time alternativo. Nesta terça, o atacante de 38 anos mostrou estar inteiro e foi uma das principais peças da equipe, com boas chegadas ao ataque e finalizações.

- Faltou ter um pouco mais de paciência, trabalhar mais a bola. Faltou a gente pisar um pouco mais na bola, ter aproximação. No segundo tempo faltou isso pra gente. Acabamos tomando um gol na bola parada, mas é o que eu falei, agora é cada um dar um pouco mais de si - disse o jogador após a partida.

- Eu venho trabalhando muito, quem me conhece sabe. Mesmo não sendo relacionado, eu vinha e sempre dava meu máximo. Hoje eu pude mostrar que por mais que eu tenha 38 anos, a idade é só um número. Me sinto bem e espero continuar ajudando para tirar o time dessa situação.

O resultado contra o Defensa y Justicia concretizou o momento ruim do Vitória na temporada, que vive situação delicada na Sul-Americana e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Para Matheuzinho, o sentimento que fica é de frustração, mas sem deixar a esperança de lado.

- Difícil, é um resultado que nos deixa frustrados por não conseguir dar essa resposta. O Vitória é um time grande, agora temos que colocar a cabeça no lugar, avaliar o trabalho e ir em busca dessa resposta. É difícil e frustrante, a gente precisa dar essa resposta para nós mesmos também. Vai ser um processo difícil, mas creio que vamos sair dessa situação.

Próximos passos do Vitória

Às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), o Rubro-Negro tem a chance de se recuperar no Brasileirão em partida contra o Vasco, válida pela oitava rodada, no Barradão. Já na próxima quinta, os jogadores do Vitória decidem classificação na Sul-Americana, contra o Cerro Largo, no Uruguai.