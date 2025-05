Carpini alerta para erros individuais no Vitória e prioriza Brasileirão

O Vitória até tentou, mas não foi eficiente para sair com os três pontos contra o Defensa y Justicia na noite desta terça-feira (6), no Barradão, pela 4ª rodada da Sul-Americana. O empate por 1 a 1 foi ruim para as duas equipes, que seguem sem vencer na competição e vão ter que escalar uma "montanha" para ir em busca da classificação. Por isso, o técnico Thiago Carpini já volta quase 100% das atenções para a Série A.

Em entrevista coletiva após a partida, Carpini indicou que o Brasileirão é, de fato, a prioridade do Vitória na temporada. Não à toa, ele preservou a maioria dos titulares nesta partida contra o Defensa y Justicia.

- Hoje, ao optarmos por uma equipe alternativa, buscamos oportunidades para alguns atletas e avaliamos o que podemos contar para o restante da temporada. Com o foco voltado apenas para o Brasileirão, talvez possamos evoluir individualmente por termos mais tempo de trabalho - iniciou Carpini.

O Vitória agora tem um jogo direto contra o Vasco neste sábado para tentar sair da zona de rebaixamento da Série A. Para Carpini, só um resultado interessa.

- Como não aconteceu a vitória hoje, Papai do Céu está mostrando que o caminho é mesmo o Brasileiro. Se a gente vence hoje, cria expectativa, aí fazemos força-tarefa nos últimos jogos e nisso vão passando rodadas da Série A. O jogo do Vasco é o mais importante e com ou sem tempo de treinar precisamos vencer - completou o treinador.

Optamos por rodar a equipe hoje, pensando no jogo contra o Vasco e priorizando o Campeonato Brasileiro, pois infelizmente não conseguimos manter o mesmo nível de competitividade nas duas competições e estamos nos complicando em ambas. Precisamos reconhecer isso. O que move o Vitória é a permanência". Thiago Carpini

Evolução coletiva do Vitória e erros individuais

Contra o Defensa y Justicia, chamou a atenção a ineficácia do Vitória diante de uma grande quantidade de chances criadas, principalmente no segundo tempo, e as falhas individuais, que inclusive resultaram em gol da equipe argentina, após falta cometida por Hugo.

Segundo Carpini, há uma clara evolução coletiva na equipe, que consegue construir as jogadas, mas as falhas individuais têm custado um preço alto nos últimos jogos.

- Coletivamente, vejo uma equipe dentro de uma organização de jogo, com comportamentos bem definidos com e sem a bola. Eu ficaria tão incomodado quanto estou hoje com os erros, se também fôssemos uma equipe improdutiva. Mas chegamos ao terço final do adversário inúmeras vezes, finalizamos dentro da pequena área, ao lado da área, na entrada da área. Tivemos cruzamentos perigosos, como o de Raul que passou sem peso na linha do gol. Então, até esse ponto de produção ofensiva, conseguimos.

- A partir daí, precisamos melhorar individualmente. Cada um deve fazer sua autocrítica e autoanálise. Não estou transferindo isso para os atletas, de maneira nenhuma. Eu sou o responsável por tudo isso, e precisamos agora assimilar todas as críticas, que são pertinentes, e o incômodo do torcedor, que também é nosso - avaliou Carpini.

Essa partida do Vitória contra o Vasco, que já ganhou contornos de decisão para Thiago Carpini, é válida pela oitava rodada do Brasileirão e está marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão.