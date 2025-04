Uma das peças mais importantes do elenco do Vitória, Matheuzinho voltou a balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, contra o Atlético-MG, após mais de cinco meses sem marcar na competição. Essa, inclusive, foi a quinta partida consecutiva do meia como titular, mesmo sem estar 100% recuperado de problema muscular.

Matheuzinho comemora gol contra o Atlético-MG Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o ele admitiu que ainda se recupera da lesão, mas disse que jogar as partidas por completo ajuda na recuperação.

Tô me sentindo bem. Com os jogos, a gente vai treinando, vai se adaptando. Ainda não estou no meu 100%, mas esses jogos de 90 minutos estão me ajudando muito. Acredito que vou estar bem o quanto antes.

Vitória 'entendendo a Série A'

O confronto contra o Galo no último domingo deu um ar de esperança para o torcedor, que vinha pessimista com as últimas atuações do time. Apesar do empate por 2 a 2, o Vitória jogou bem no Mineirão, competiu e poderia ter saído com os três pontos se não fosse um vacilo na reta final.

Para Matheuzinho, isso é um reflexo do amadurecimento do Vitória dentro da competição. Segundo o jogador, o time, muito diferente do que jogou ano passado, começou a entender a Série A.

- A gente tem uma ideia de jogo bem compacta. Acredito que estamos entendendo muito o que é a Série A agora, que é sempre jogo aguerrido. A gente tem que lutar, tem que guerrear e tem que fazer o que o professor fala. Com a bola, a gente tem que ser alegre e se divertir dentro de campo. Acredito que o Vitória é isso: é guerra, é luta, mas também é jogar bola. E acho que estamos entendendo isso - avaliou.

Matheuzinho em treino do Vitória na Argentina Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Rubro-Negro tem mais um confronto difícil às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) quando recebe o Fortaleza em busca dos primeiros três pontos, no Barradão, pela quarta rodada da Série A.

- Contra o Fortaleza sempre é jogo difícil, seja aqui ou lá na casa deles. Mas acredito que vai ser um bom jogo. Com o apoio da nossa torcida, vamos fazer uma grande partida. Como eu disse, vai ser difícil, mas é manter os pés no chão, porque amanhã vai ser uma guerra - completou Matheuzinho.