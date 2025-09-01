Treinador do Vitória revela trabalho mental antes de enfrentar o Atlético-MG

Antes de entrar em campo na noite do último domingo para vencer o Atlético-MG por 1 a 0, o Vitória não viveu uma semana simples. Com troca de treinador após uma goleada vexatória sofrida para o Flamengo, o elenco precisou trabalhar o aspecto mental antes da partida que ganhou contornos de decisão para a temporada rubro-negra.

No final tudo deu certo diante de mais de 28 mil pessoas que comemoraram o resultado importante no Barradão para manter o time vivo na luta contra a zona de rebaixamento no Brasileirão.

— Fizemos um trabalho com a psicologia do clube e os atletas entenderam a importância de um resultado positivo hoje. Enfrentamos uma equipe de qualidade, vertical, sempre buscando o gol — iniciou Chagas em entrevista coletiva após a partida.

— Tivemos um trabalho muito bem feito pela psicóloga do clube, além de conversar em campo, chamar os atletas. Como ex-atleta, já vivi isso. Não dessa forma, mas já vivi. O jogador tem que ter personalidade para superar. Cobrei não só a Halter, mas a todos os jogadores que fossem falantes, não um time mudo. Ele é um líder, muito profissional. Daqui para a frente todos os jogadores terão esse comportamento — completou.

Técnico Rodrigo Chagas em entrevista coletiva após duelo contra o Atlético-MG (Foto: reprodução)

Não à toa alguns jogadores choraram ao término da partida, quando tiraram um "caminhão" das costas e conseguiram aliviar a pressão, a exemplo de Renato Kayzer e Baralhas.

Vale lembrar que o aspecto mental dos atletas no Barradão virou um fator preocupante depois do time desmoronar nos três últimos compromissos como mandante, ao deixar Sport, Palmeiras e Juventude reagirem no final dos jogos.

Na 17ª posião, com 22 pontos, o Vitória agora tem dois dias de folga antes de iniciar os treinamentos neste período de Data Fifa. O próximo compromisso do Leão está marcado para as 16h do dia 13/09 (horário de Brasília), um sábado, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

