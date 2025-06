O Vitória anunciou oficialmente a chegada do goleiro Thiago Couto em uma troca com o Sport que tem o mesmo objetivo para as duas equipes: criar "sombras" para os titulares da posição. Thiago surgiu bem no São Paulo e trabalhou com Carpini na temporada de acesso do Juventude em 2023, mas ficou em baixa após passagem apagada pelo clube pernambucano e agora tenta retomar a boa fase.

Enquanto Thiago Couto chega por empréstimo ao Vitória até dezembro deste ano, o goleiro Gabriel saiu do Rubro-Negro baiano para o Sport, também por empréstimo. Essa é a primeira chegada ao elenco do Vitória em meio à reformulação nesta parada para o Mundial de Clubes.

Do brilho ao esquecimento no São Paulo

O goleiro de 26 anos chegou ao São Paulo em 2013, na categoria sub-15. Aos poucos ele evoluiu e ganhou espaço até viver o ápice da sua trajetória na base do clube com o título da Copinha em 2019. Em final contra Vasco, o Tricolor paulista abriu 2 a 0 no Pacaembu, mas deixou o Cruzmaltino empatar e levar a decisão para os pênaltis. Foi a partir daí que começou a brilhar a estrela de Thiago Couto. O goleiro defendeu duas cobranças, garantiu o título para os garotos de Cotia e virou protagonista em um time com muitas estrelas, como Antony, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Diego Costa, Wellington e André Silva.

Ele ainda conquistou a Supercopa e a Copa do Brasil na base, o que o levou logo em seguida para o elenco profissional do São Paulo. Mas ele ficou quase três temporadas sem entrar em campo pelo time principal e só estreou em 2022, ano em que disputou sete partidas.

Protagonista pelo Juventude e queda no Sport

Na temporada seguinte ele foi jogar no Juventude e participou ativamente da campanha de acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro sob o comando de Thiago Carpini, hoje no Vitória. O time de Caxias do Sul foi o vice-campeão, enquanto o Rubro-Negro baiano levantou o troféu.

Com defesas importantes, Thiago Couto participou de 40 jogos em 2023, 34 deles pela Segundona - todos como titular.

O bom desempenho despertou o interesse do Sport, que o contratou no ano passado para disputar a titularidade com Caíque França. Thiago Couto, porém, não engrenou e ficou ofuscado no time pernambucano. Ele só entrou em campo sete vezes em 2024 e, neste ano, atuou em quatro partidas antes de ser negociado com o Vitória.

Agora em outro rubro-negro nordestino, Thiago Couto vai tentar retomar a boa fase para se tornar mais uma opção confiável para o gol do Vitória, que já tem Fintelman e Lucas Arcanjo, titular absoluto da posição.

