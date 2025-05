O Vitória está escalado para a partida de logo mais contra a Universidad Católica, no Olímpico Atahualpa, em Quito, capital do Equador, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e o técnico Thiago Carpini promoveu algumas mudanças em relação ao jogo contra o Santos, com a escalação de três zagueiros, improvisação no ataque e mudança do centroavante.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Sem poder contar com Renato Kayzer, que não foi inscrito para a fase de grupos da Sul-Americana, Thiago Carpini escalou Janderson no comando de ataque. Ao lado dele, Lucas Braga e Jamerson formam um trio totalmente diferente daquele que entrou em campo contra o Peixe (Osvaldo, Gustavo Mosquito e Kayzer). Jamerson, inclusive, é lateral-esquerdo e está improvisado como ala por suas características ofensivas.

É provável que Janderson apareça como titular na escalação do Vitória na partida contra a Universidad Católica (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quem o substitui na lateral é o zagueiro Edu, que deve formar uma linha de três na defesa ao lado de Lucas Halter e Zé Marcos e liberar mais o lateral-direito Claudinho.

continua após a publicidade

Por outro lado, Carpini tem o desfalque de cinco atletas, que não chegaram a ser relacionados: Raúl Cáceres, Neris, Willian Oliveira, Hugo e Fabri, estes três últimos já em fase de transição.

Veja situação dos lesionados do Vitória:

Raúl Cáceres: lesão no músculo posterior da coxa esquerda;

Neris: lesão no músculo posterior da coxa direita;

Willian Oliveira, Hugo e Fabri: transição.

+ O que o Vitória precisa para garantir classificação inédita na Sul-Americana

Escalação do Vitória contra a Universidad Católica

Carpini vai entrar com a seguinte equipe contra a Universidad Católica: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Jamerson; Ronald, Baralhas e Matheuzinho; Janderson e Lucas Braga

continua após a publicidade

Um resultado positivo basta para o Vitória no estádio Olímpico Atahualpa a partir das 21h30 desta quarta (horário de Brasília). Em caso de empate, o Rubro-Negro precisa torcer para uma nova igualdade no outro jogo entre Defensa y Justicia e Cerro Largo ou que algum desses times vençam por uma margem insuficiente para ultrapassar o Rubro-Negro em saldo de gols. Se o Vitória perder, só o empate no outro confronto da chave interessa (clique aqui e confira a tabela completa da Sul-Americana).

+ Conheça história e pontos fortes da Universidad Católica, adversária do Vitória