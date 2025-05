Depois de uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro do ano passado, o torcedor do Vitória sonhava com uma trajetória mais tranquila em 2025, mas o cenário tornou-se tão dramático quanto o de 2024. Com nove pontos, o Rubro-Negro fecha a 10ª rodada da Série A deste ano em situação ainda mais delicada após derrota para o Santos no Barradão.

À esta altura do campeonato na temporada passada, já sob o comando de Thiago Carpini, o Vitória vencia sua segunda partida seguida ao bater o Atlético-MG no Barradão por 4 a 2, chegava aos nove pontos e saía pela primeira vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Durante as entrevistas coletivas no início do Brasileirão deste ano, Carpini sempre ressaltou a situação mais confortável em relação ao ano passado, quando o Vitória só venceu o primeiro jogo na 9ª rodada.

- Ano passado peguei uma situação muito pior e conseguimos no final todo mundo comemorar, aí eu era o melhor treinador. Futebol é dessa maneira. Existe um recorte ruim, mas existem pontos somados, e pontos somados valem muito - disse Carpini em entrevista coletiva após empate com o Grêmio, no Barradão, pela 6ª rodada.

O fato é que, em 2025, o Rubro-Negro bateu o Fortaleza na 4ª rodada e o Vasco na 8ª, mas a inspiração parou por aí. Com duas vitórias, três empates e cinco derrotas, o time está em situação ainda mais complicada quando comparada a 2024, já que ao fim da 10ª partida daquele Brasileirão a equipe fechou a rodada na 15ª posição, enquanto neste ano o Vitória encerra a rodada com a mesma pontuação e, na melhor das hipóteses, em 17º.

Comparação do Vitória na 10ª rodada de 2024 e 2025:

2024 : 9 pontos, 2 vitórias e 15ª posição (-5 de saldo);

: 9 pontos, 2 vitórias e 15ª posição (-5 de saldo); 2025: 9 pontos, 2 vitórias e 17ª posição (-4 de saldo).

Vitória vai precisar de um novo milagre?

Vitória se complica contra o Santos no Barradão e iguala pontuação do ano passado (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já que o Vitória se colocou em situação similar ao ano passado, é provável que a equipe tenha que fazer uma nova campanha de recuperação para atingir o principal objetivo da temporada: se manter na elite. Em 2024, a receita foi vencer os confrontos diretos no segundo turno, que ainda renderam ao Leão uma vaga em competição continental.

Neste ano, há o agravante do time ainda disputar a Copa do Nordeste e a Sul-Americana, torneios que pesam no calendário de uma equipe com elenco curto.

Para Carpini, resta replanejar a rota e focar nos próximos jogos, que já se tornaram decisivos na temporada da equipe. O Vitória volta a campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica (EQU), em Quito, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Rubro-Negro depende só de si para garantir a segunda colocação do grupo B. O time baiano só volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena.