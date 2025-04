O Vitória abre a campanha na Sul-Americana 2025 às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica (EQU), no Barradão. A equipe equatoriana chega a Salvador em processo de ascensão e busca maior protagonismo no continente. Por isso, o Lance! traz o raio-x do adversário da equipe baiana, com a história, pontos fortes e destaques do elenco.

Vale destacar que Universidad Católica e Vitória estão no grupo B, ao lado de Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (URU).

Time da Universidad Católica reunido Foto: Divulgação / Universidad Católica

Fundada em 1963, a Universidad Católica é um time considerado pequeno em Quito, capital do Equador. O clube tem como principais trunfos o duplo vice-campeonato equatoriano, em 1973 e 1979.

A Universidad passou um longo período na segunda divisão equatoriana entre 1990 e 2008 e continuou na gangorra até se firmar na Primeira Divisão em 2013 sob o comando do técnico Jorge Célico, que chegou a dirigir a seleção equatoriana e agora está no Emelec.

A partir de 2013 a equipe começou a ser protagonista do campeonato equatoriano e passou a figurar em competições internacionais. De 2014 para cá, a Universidad Católica só não participou de Sul-Americana ou Libertadores em 2018. Mas, na maioria das vezes, o time fez campanhas modestas e caiu na fase de grupos ou preliminar. As melhores campanhas foram na Sul-Americana de 2019, quando foi eliminado pelo Independiente nas oitavas de final, e em 2024, quando passou da fase de grupos e caiu no play-off diante do Libertad.

Depois de 41 anos, o clube voltou a disputar uma Libertadores em 2021, mas não passou sequer da fase preliminar nas três edições mais recentes (2021, 2022 e 2023).

Treinador da Universidad Católica

Diego Martínez, treinador da Universidad Católica Foto: Divulgação / Universidad Católica

A equipe é treinada pelo jovem equatoriano Diego Martínez, de 37 anos. Há cerca de dois anos ele foi campeão do torneio Sul-Americano Sub-17 com a seleção do Equador. Logo depois desse feito, Martínez aceitou o desafio de ir para os Estados Unidos treinar as divisões de base do Real Salt Lake, da MLS. Agora em 2025, o técnico recebeu o primeiro desafio em uma equipe profissional e comanda essa nova fase da Universidad Católica.

Jogos da Católica em 2025

Diferente do Vitória, que fez 23 jogos neste ano, a Universidad Católica teve um calendário mais tranquilo. A equipe entrou em campo sete vezes, seis pela Liga do Equador e uma pela fase prévia da Sul-Americana, quando eliminou o Aucas (EQU) nos pênaltis, após empate em 0 a 0.

O time equatoriano estava invicto na temporada até o último sábado, quando perdeu para o Vinotinto Ecuador, pela 6ª rodada do campeonato nacional. Agora são duas vitórias, quatro empates e uma derrota nos últimos sete jogos.

Como o time funciona e destaques

Em contato com o Lance!, o jornalista equatoriano Patricio Díaz, da Radio La Red Ecuador, destacou o plano do clube de investir na base e detalhou a montagem do elenco para 2025.

- Com a chegada dele [treinador Diego Martínez], também chegaram alguns jogadores jovens. A ideia é impulsionar as categorias de base. Mantiveram peças do time anterior, embora alguns jogadores tenham saído. Outros, porém, permaneceram, então o time atual é uma mescla entre jogadores antigos e novos, além de três panamenhos no ataque - explicou.

Segundo Patricio, os principais destaques do time estão do meio para frente, como o habilidoso atacante panamenho Ismael Díaz, artilheiro da equipe em 2025 com quatro gols, e o meia argentino Mauro Díaz, que promete dar trabalho ao Vitória com seus passes refinados. Além deles, destacam-se também o centroavante José Fajardo e o volante Jerónimo Cacciabue.

- No geral, é um bom time, que joga um futebol ofensivo, gosta de ter a posse de bola e tenta controlar os jogos. Ainda está em processo de crescimento e não atingiu seu melhor nível, mas tem boas perspectivas para o futuro - destaca Patricio.

Ismael Díaz comemora gol pela Universidade Católica Foto: Divulgação / Universidade Católica

Para o jogo desta quarta-feira, a Universidad Católica tem dois desfalques certos: o meia Facundo Martínez, considerado o cérebro do time, e o goleiro Rafael Romo. Ambos lesionados.

Time provável da Universidad Católica:

Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luís Castillo; Jerónimo Cacciabue, Clavijo, Mauro Díaz e Daykol Romero; Ismael Díaz e Londoño.

Uma nova história para a Universidad Católica em competições internacionais pode começar a ser construída a partir desta quarta-feira, mas do outro lado, o time equatoriano vai encontrar um mandante forte e que também está em processo de ascensão nacional e internacional nos últimos anos. Resta esperar para saber o que esse confronto guarda para os torcedores.

