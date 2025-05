O Vitória está a um passo dos play-offs da Copa Sul-Americana. A equipe de Thiago Carpini depende apenas das suas próprias forças a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) para se manter na segunda colocação do grupo B e garantir a classificação inédita no torneio continental. Mas, diante do adversário mais forte da chave e em uma altitude recorde, é importante levar em consideração outras combinações de resultados.

Grupo B da Sul-Americana:

1º) Universidad Católica - 11 pontos e saldo de +6;

2º) Vitória - 6 pontos e saldo de 0;

3º) Cerro Largo - 4 pontos e saldo de -4;

4º) Defensa y Justicia - 4 pontos e saldo de -2.

É preciso ter em mente, porém, que uma vitória simples é o suficiente para o Rubro-Negro se classificar para os play-offs da Sul-Americana. Mas um dos fatores que pesam contra o time baiano é a altitude, já que a Universidad Católica manda suas partidas no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros de altura. O Vitória nunca encarou um desafio como esse anteriormente. Não só isso, o time equatoriano venceu as duas partidas que fez em casa nesta fase de grupos, contra Cerro Largo (URU) e Defensa y Justicia (ARG), ambas por 3 a 1.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória em Quito antes de decisão pela Sul-Americana; time pode se classificar até mesmo com derrota (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

E se o Vitória empatar?

Caso o Vitória saia com um empate do Equador, duas combinações ainda podem garantir a classificação do Rubro-Negro ao término do jogo. O primeiro cenário é um empate na outra partida do grupo, que acontece no mesmo horário entre Defensa y Justicia e Cerro Largo, em Buenos Aires. Ou seja, se as duas partidas terminarem empatadas, tudo se mantém do jeito que está e o Vitória passa de fase.

O segundo cenário é a vitória de Cerro Largo ou Defensa y Justicia. Neste caso, os comandados de Thiago Carpini precisam torcer para que o vencedor não tire o saldo da equipe baiana, que atualmente é 0. Ou seja, o Defensa não pode vencer por mais de um gol de diferença, enquanto o Cerro não pode ganhar por mais de três de diferença. Caso algum dos dois casos aconteça, o Vitória estaria eliminado no critério de gols marcados.

Vale destacar que o número de vitórias não é um critério de desempate nesta edição da Sul-Americana.

Time do Vitória antes do jogo contra o Defensa y Justicia pela Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como passar de fase em caso de derrota?

Se o Vitória virar mais uma vítima da Universidad Católica no Equador, o único resultado possível para manter o Leão vivo na Sul-Americana é um empate entre Defensa y Justicia e Cerro Largo. Assim, o Vitória seguiria com seis pontos, enquanto argentinos e uruguaios ficariam com cinco. Qualquer outra combinação elimina o Rubro-Negro neste cenário.

Com papel e caneta na mão, o torcedor rubro-negro já pode fazer as contas e desenhar as possibilidades para ver o time passar, pela primeira vez, da fase de grupos de uma competição continental, já que as edições mais antigas da Copa Conmebol e Sul-Americana que o Vitória participou não eram disputadas neste formato.