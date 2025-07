Depois da dura derrota para o Internacional no último sábado, o Vitória voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, já na Toca do Leão. Esse foi o primeiro treino comandado pelo técnico Fábio Carille em solo baiano. A equipe agora volta os olhares para a partida contra o Botafogo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Os jogadores que atuaram no Beira-Rio no último sábado começaram os trabalhos na academia e depois correram em volta do campo, em processo de recuperação física. Já o restante do grupo participou de aquecimento e logo depois fez trabalhos de transição, construção de jogadas de ataque e chutes a gol.

Carille só havia comandado um treino do Vitória, ainda em Porto Alegre, na sexta-feira que antecedeu o jogo. O novo treinador, por sinal, disse que gostou do que viu.

continua após a publicidade

— Campeonato Brasileiro está a cada ano mais difícil, mas a gente já fez um trabalho de organização ofensiva, defensiva, do que entendo que é o melhor pelas características do grupo, do elenco. Resposta foi muito boa, espero que a gente leve organização e uma disputa maior para dentro de campo para buscar esse resultado positivo fora de casa — disse durante entrevista de apresentação, na última sexta.

O Vitória volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira no CT Manoel Pontes Tanajura e embarca para o Rio de Janeiro à tarde. O Rubro-Negro encara o Botafogo em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Internacional, o Leão estacionou nos 11 pontos e entrou na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Carille comanda primeiro treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Notícias em alta do Vitória 🔥

Depois do baque sofrido em derrota nos últimos minutos na partida contra o Internacional, o técnico Fábio Carille elogiou a postura e comentou sobre a procura detalhada sobre reforços. O Rubro-Negro agora busca recuperação contra o Botafogo para tentar sair da zona de rebaixamento.