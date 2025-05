Universidad Católica x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo UCA VIT SUL-AMERICANA 6ª RODADA Data e Hora Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador Árbitro Yender Herrera (VEN) Onde assistir

Universidad Católica e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. O confronto é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana e terá a transmissão da ESPN 4 e da Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes estão no Grupo B da tabela do torneio continental. Enquanto da casa é o líder da chave com 11 pontos, o brasileiro é o segundo, com seis pontos, e busca a vaga para a próxima fase.

Confira todas as informações do jogo entre Universidad Católica e Vitória (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA X VITÓRIA

6ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (pay-per-view)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yender Herrera (VEN)

🖥️ VAR: Yorman Delgado (VEN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Diego Martínez)

Rafael Romo; Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor e Carlos Medina; Luis Moreno e Daniel Clavijo; José Fajardo, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Wellington Rato (Gustavo Silva), Oswaldo e Renato Kayser.

continua após a publicidade