O Vitória está escalado para enfrentar o Ceará logo mais às 18h30 (de Brasília) no estádio Presidente Vagas, em Fortaleza, pela 7ª rodada do Brasileirão. O técnico Thiago Carpini foi na contramão do convencional e mudou muito em relação à base da equipe que utilizou nos últimos jogos. Duas dessas alterações, inclusive, foram forçadas, já que não pôde contar com Zé Marcos e Pepê, ambos lesionados.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Elenco do Vitória reunido antes de partida contra o Flamengo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O zagueiro Zé Marcos teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita antes de enfrentar o Vozão e dá lugar a Neris, que volta ao time titular após perder espaço e ficar mais de um mês sem entrar em campo.

Já Pepê, que se recuperou de problema no quadril recentemente, sofreu uma entorse no tornozelo direito e também desfalca a equipe contra o Ceará. Pepê, inclusive, recebeu uma rara oportunidade como titular no último jogo contra o Grêmio na vaga de Baralhas. Agora, quem assume a posição de volante ao lado de Ronald nas escalação do Vitória é Ricardo Ryller.

continua após a publicidade

Além dessas duas mudanças, Thiago Carpini também promoveu mexidas no ataque, com as entradas de Lucas Braga e Carlinhos nas vagas de Erick e Gustavo Mosquito.

+ CBF divulga tabela dos jogos que restam na fase de grupos da Copa do Nordeste

Escalação de Vitória e Ceará

CEARÁ (técnico: Léo Condé): Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique

continua após a publicidade

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Neris e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Carlinhos e Janderson.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VITÓRIA

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Presidente Vargas, em Fortaleza;

📺 Onde assistir: Premiere.