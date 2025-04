O Vitória finalizou a preparação para encarar o Cerro Largo (URU) às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A boa notícia é que Thiago Carpini pode repetir o time que entrou em campo nos dois últimos jogos, apesar de ainda não ter todos os atletas do elenco à disposição.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Último treino do Vitória antes do jogo contra o Cerro Largo Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

As baixas continuam por conta de Renato Kayzer e Wellington Rato, que fizeram tratamento de lesão em dois períodos e correram ao redor do Barradão, além de Carlinhos e Willian Oliveira, que também se recuperam de problemas físicos.

Nenhuma nova lesão no elenco pegou Carpini de surpresa, o que permite o treinador escalar a mesma equipe do Vitória que jogou contra Fortaleza e Fluminense, pelo Brasileirão. As únicas mudanças que podem pintar na equipe são por desgaste físico de atletas como Mosquito e Janderson, os dois com mais partidas disputadas nesta temporada.

continua após a publicidade

Diante disso, o provável Vitória contra o Cerro Largo tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

O último treino do Vitória

Janderson em treino do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na tarde desta terça-feira, o Vitória fez o último treino antes da partida decisiva contra o Cerro Largo, no Barradão. Após aquecimento, os titulares da partida contra o Fluminense (os mesmos atletas do time provável acima) deram voltas em torno do campo e foram liberados. Já o restante do grupo trabalhou posse de bola com transição em campo reduzido, sob os olhares da comissão técnica.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Vitória é o segundo colocado do grupo B com dois pontos, enquanto o Cerro Largo é o lanterna, com apenas um. Ambas as equipes buscam a primeira vitória na Sul-Americana.