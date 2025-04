O Vitória começou a preparação para a partida contra o Cerro Largo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Rubro-Negro se reapresentou na tarde desta segunda-feira com dois retornos importantes e detalhou a programação da semana, que ainda conta com duelo diante do Grêmio, pelo Brasileirão.

Treino de reapresentação do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

As grandes novidades deste primeiro treino após o empate contra o Fluminense foram a recuperação de Pepê, que tratava uma dor no quadril, e a evolução de Renato Kayzer, que iniciou os trabalhos no campo em meio ao processo de transição física (veja aqui a situação de todos os lesionados do Vitória).

Todos os atletas que iniciaram a partida contra o Fluminense passaram por atividades de recuperação física nesta segunda-feira, o famoso recovery, enquanto os outros jogadores fizeram atividades de enfrentamento e cruzamentos em campo reduzido.

Programação do Vitória nesta semana

O Vitória ainda faz mais um treino na tarde desta terça-feira antes de enfrentar o Cerro Largo (URU), em partida marcada para as 21h30 desta quarta (horário de Brasília). O Rubro-Negro tem dois empates nos dois jogos do torneio continental até aqui e busca seus primeiros três pontos. Confira abaixo a programação completa divulgada pelo clube:

Segunda-feira

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

Terça-feira

🎥 Coletiva virtual pré-jogo;

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

Quarta-feira

⚽️ Jogo - Vitória x Cerro Largo;

🏟️ Barradão - 21h30 - Copa Sudamericana- 3ª rodada;

Quinta-feira

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

Sexta-feira

⚽️ Apresentação e treino - 15h;

Sábado

🎥 Coletiva virtual pré-jogo;

⚽️ Apresentação e treino - 15h30;

Domingo

⚽️ Jogo - Vitória x Grêmio;

🏟️ Barradão - 18h30 - Campeonato Brasileiro - 6ª rodada.