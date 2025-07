Depois da eliminação vexatória nas quartas da Copa do Nordeste, ao perder para o Confiança em pleno Barradão, o Vitória volta aos treinos nesta quarta-feira em busca de recuperação imediata.

Agenda do Vitória

O Vitória volta aos trabalhos a partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), já de olho no confronto direto contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Coletiva marcada

Antes do treino, porém, a assessoria do Vitória comunicou que terá uma coletiva de imprensa no Barradão às 14h. Não foi especificado quem dará entrevista. A apresentação do atacante Renzo López está marcada para quinta-feira, então segue a incógnita.

Programação da semana

QUARTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 15h

QUINTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h

🎥 Coletiva de apresentação Renzo López

✈️ Viagem para Porto Alegre - pela tarde

SEXTA-FEIRA

⚽ Treino no CT do Grêmio - 11h

SÁBADO

⚽️ Jogo - Internacional x Vitória

🏟️ Beira-Rio - 16h30 - Brasileirão - 13ª rodada

DOMINGO

Folga.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão.

