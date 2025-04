Ficha do jogo VIT CRL 3ª rodada Grupo B - Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro José Mendez (PAR) Assistentes Jose Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR) Var Fernando Lopez (PAR) Onde assistir

Vitória e Cerro Largo (URU) se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, na busca pelos primeiros três pontos na Copa Sul-Americana. A partida válida pela terceira rodada da competição continental terá transmissão do canal de streaming Paramount+. Clique aqui para assistir.

Elenco do Vitória antes da partida contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória vem em crescente na temporada e ostenta uma invencibilidade de quatro jogos, que começou justamente em uma partida da Sul-Americana. Após derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro foi até Buenos Aires e buscou o empate por 0 a 0 contra o Defensa y Justicia na segunda rodada da competição continental. De lá para cá o time de Thiago Carpini não perdeu mais (dois empates e uma vitória) e chega como favorito a conquistar os três pontos.

Já o Cerro Largo se recuperou na última sexta-feira, depois de uma sequência de três derrotas seguidas, ao bater o River Plate (URU) por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Uruguaio, e chega embalado para enfrentar o Vitória com a missão de sair da lanterna do grupo B.

Classificação do grupo B da Sul-Americana:

1º - Universidad Católica (4 pontos);

2º - Vitória (2 pontos);

3º - Defensa y Justicia (2 pontos);

4º - Cerro Largo (1 ponto).

Tudo sobre o jogo Vitória x Cerro Largo (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CERRO LARGO

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson..

CERRO LARGO (técnico: Danielo Nuñez): Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil, Martín Gianoli e Facundo Bonifazi; Matías Mir, Sebastián Assis, Alan Di Pippa (Ezequiel Olivera) e Nicolás Bertochi; Leandro Otormín e Mauricio Affonso (Jeremias Pérez).