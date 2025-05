Com Osvaldo, Vitória é escalado para receber o Vasco

O Vitória está escalado para receber o Vasco logo mais às 18h30 (horário de Brasília), Barradão, em partida válida pelo Brasileirão. Em sua escalação, o técnico Thiago Carpini mandou uma equipe com força máxima para o confronto de logo mais.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Osvaldo, que havia voltado de lesão no meio de semana, e o volante Ronald seguem no time titular do Leão. Além dos dois, Raúl Cáceres será novidade na lateral-direita. Ele substitui Claudinho, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Ceará, na última rodada.

Por outro lado, a equipe ainda conta com alguns jogadores no departamento médico, caso de Zé Marcos, William Oliveira e Pepê estão se recuperando de lesões e seguem fora de ação. Outro desfalque é o volante Baralhas, que está se recuperando após ter tido uma Vertigem Posicional Paroxística Benigna e tem estado fora de ação desde então.

continua após a publicidade

Em busca de voltar a vencer

O Leão está em busca de voltar a vencer da temporada e está há cinco jogos sem vencer em todas as competições que disputa. A última vez que venceu foi na contra o Fortaleza no dia 16 março e levou a melhor por 2 a 1 , em partida válida pelo Brasileirão. Esse foi o único triunfo conquistado até agora na competição.

Desde então, a equipe comandada por Thiago Carpini disputou cinco partidas oficiais por todas as competições que está disputando no momento , tendo tido três empates e duas derrotas neste período. Apesar disso, segue vivo nas duas competições que está disputando.

continua após a publicidade

Thiago Carpini antes de jogo pelo Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na noite deste sábado (10), o Vitória vai receber o Vasco, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão está na ocupa décima oitava colocação da competição, com apenas seis pontos conquistados em sete jogos, e ocupa momentaneamente zona de rebaixamento.