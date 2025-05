"Jogo mais importante do ano". Foi assim que Osvaldo definiu o confronto entre Vitória e Vasco, duas equipes que vivem momentos turbulentos na temporada e buscam se recuperar em jogo direto na luta contra a parte de baixo da tabela do Brasileirão. A bola rola no Barradão a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), pela oitava rodada.

Osvaldo em treino do Vitória

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o atacante de 38 anos falou da importância dessa partida e de dar uma resposta imediata ao torcedor.

- Acredito no nosso elenco, que trabalha muito. Os resultados não estão vindo, mas esperamos dar uma resposta imediata - iniciou.

- Esse é o jogo mais importante para a gente da temporada por todas as circunstâncias, jogo de seis pontos, vencer o Vasco, ultrapassar eles, terminar na primeira página da tabela. Importante contar com o apoio do nosso torcedor, nosso combustível para firmar esse elo novamente. Esse clube já viveu tantas coisas piores e o torcedor carregou no braço. A instituição é o mais importante. Grandeza.

Pronto para ajudar o Vitória

Depois de mais de um mês sem ser titular, Osvaldo ganhou uma nova chance entre os onze iniciais na última terça-feira, na partida contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana, deu conta do recado e foi um dos melhores do Vitória em campo.

Vale lembrar que ele não era titular desde o jogo contra o Moto Club, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no dia 26 de março, quando Carpini escalou um time alternativo. Daquele dia até a partida contra o Defensa, Osvaldo tinha somado apenas 26 minutos em campo. Mas o atacante mostrou que, mesmo sendo o atleta mais velho do elenco, está em boa forma e disposto a ajudar o time.

- Me sinto bem, sou um atleta de 38 anos, mas é apenas número, me dedico bastante no dia a dia e espero que eu possa continuar jogando em alto nível. Não sou mais um garoto, mas acho que consigo jogar em alto nível e, quem sabe, pós-carreira, que eu possa dar continuidade no Vitória em outra função. Fábio tem conversado bastante comigo e quem sabe a gente não amadurece essa ideia, depois de minha aposentadoria, continuar no clube - projetou.

Vale destacar que Osvaldo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar em setembro do ano passado e só terminou a recuperação já no início deste ano.

Osvaldo em ação contra o Defensa y Justicia, no Barradão

Deficiências no ataque

O momento de oscilação do Vitória em 2025 passa muito pela falta de eficiência da equipe, que mesmo quando consegue criar tem dificuldade de fazer os gols. Diante das críticas de muitos torcedores direcionadas aos centroavantes do Vitória, em especial Janderson e Carlinhos, Osvaldo chegou a ser perguntado se aceitaria jogar como um 9 no time do Vitória, mas ele deixou claro que seu habitat natural são as beiradas.

- A temporada é uma roda gigante, a gente enfrentou bons momentos, onde o Vitória era o principal ataque do futebol brasileiro. Após o estadual a gente deixou cair um pouco nos números, mas tempos um potencial para voltar a ser um ataque forte novamente, passa muito pela confiança. Quando a vitória vier a confiança vem naturalmente. Elo que anda junto. Não é só aqui. Isso que a gente tem focado bastante nos bastidores, nossa comissão tem passado para a gente, tranquilidade de assimilar o momento. Que juntos a gente possa buscar as vitórias que a gente vai voltar a sorrir novamente - finalizou.

O Vitória entra em campo neste sábado para tentar quebrar essa escrita negativa dos atacantes e sair da zona mais desconfortável do Brasileirão. O time é atualmente o 18º colocado, com seis pontos, enquanto o Vasco é o 14º, com sete.