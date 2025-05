O torcedor do Vitória tem uma notícia para comemorar antes da partida contra o Vasco. Após ser diagnosticado com Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), o volante Baralhas se recuperou do problema e voltou a treinar pelo Rubro-Negro nesta semana.

Depois de desfalcar o Vitória contra Ceará e Defensa y Justicia, Baralhas treinou normalmente com o grupo nesta quinta e sexta e deve estar disponível para a partida contra o Vasco, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta matéria você vai entender o que é a VPPB, que assusta muita gente pelo nome extenso, e como funciona o tratamento.

Baralhas em Vitória x Flamengo no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O que é a VPPB?

A Vertigem Posicional Paroxística Benigna é conhecida por causar mal-estar e tonturas intensas, sintomas que impactaram Baralhas na viagem para Fortaleza, onde o Vitória encarou o Ceará pela sétima rodada do Brasileirão. As tonturas constantes impediam o atleta de fazer atividade física e, em um primeiro momento, o clube não divulgou quando seria o retorno dele aos gramados.

Quem explica melhor sobre esse quadro de saúde é o otorrinolaringologista Marcio Sampaio.

- No labirinto temos os canais semicirculares, que são responsáveis pela sensação de movimento angular. Nesses canais existem estruturar chamadas de ampolas, onde se conectam os ramos do nervo vestibular. Nessas ampolas existe um gel com pequenas partículas denominadas otólitos. Basicamente, o que ocorre na VPPB é um deslocamento desse otolitos. - esclareceu.

Em síntese, esse distúrbio causa episódios de falsos movimentos ou giro, a depender do movimento da cabeça. Mas o tratamento da VPPB é relativamente simples, e consiste em manobras para que a cabeça e o corpo fiquem posicionados de forma que favoreçam o reposicionamento desses otólitos.

Existe uma manobra, chamada de Epley, que reposiciona os otólitos e cura o paciente". Marcio Sampaio

Feita essa manobra, é quase certa a recuperação do paciente. Por isso a rápida volta de Baralhas aos gramados, uma vez que não há um tempo de recuperação específico para o problema, depende muito que quando o reposicionamento dos otólitos será feito.

Baralhas em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Peça importante para o Vitória

Com 21 jogos desde que chegou ao Vitória no início desta temporada, após longa passagem pelo Atlético-GO, Baralhas logo ganhou espaço com Thiago Carpini e tornou-se até capitão do time em alguns momentos. Desde a sua estreia na vitória contra o Jacobina, pelo Campeonato Baiano, no dia 30 de janeiro, ele não largou mais a titularidade e começou no banco em apenas dois jogos com a camisa vermelha e preta, contra Sousa e Grêmio.

Agora, ele deve disputar vaga com Ronald, que assumiu o posto de volante titular neste período de recuperação. Vale lembrar que o Vitória tenta se reabilitar para quebrar a sequência de cinco jogos seguidos sem vencer e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.