O Vitória encerrou, na tarde desta sexta-feira, a preparação para um dos jogos mais decisivos da temporada até aqui. O confronto contra o Vasco está marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, e pode elevar a confiança da equipe, além deixar um concorrente na briga contra o Z-4 para trás. O Rubro-Negro, porém, não conta com Claudinho (suspenso) e deixa a expectativa pela possível estreia de Kayzer.

Claudinho em ação contra o Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O lateral-direito levou terceiro cartão amarelo contra o Ceará, na última rodada, e deve dar lugar a Raúl Cáceres, que após muitas críticas, entrou bem contra o Defensa y Justicia. Além dele, Willian Oliveira se recupera de lesão no joelho esquerdo, enquanto Pepê faz tratamento de lesão ligamentar no tornozelo direito. Por fim, Zé Marcos está curado da lesão na coxa, fez o aquecimento com o restante do grupo e depois deu contiuidade à transição.

A grande expectativa é pela possível estreia de Renato Kayzer, que se recuperou de lesão na coxa e voltou a treinar com o grupo nesta última semana. É bem provável que ele não seja titular no time do Vitória ainda, mesmo diante de tantas reclamações da torcida a respeito de Janderson e Carlinhos. Segundo Carpini, é preciso ter cuidado e paciência com o atleta neste retorno.

- Precisamos ter um pouco de cuidado porque ele vem de um longo período sem jogo e sem treino. Uma lesão no meio desse processo da contratação, a gente tinha que tomar essa decisão no último da da janela, com esse nove sendo muito cobrado. Foi uma oportunidade que encontramos, mesmo assumindo esse risco. Temos que ter muito cuidado, controlar isso é difícil, estamos precisando de gols.

Assim, o provável time do Vitória contra o Vasco é o seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Neris (Edu) e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

Treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória

Depois do aquecimento padrão, o técnico dividiu o time em dois grupos para realizar ajustes táticos de olho no jogo Vasco. Além disso, Carpini proporcionou treinamentos de posse de bola em campo reduzido e também deu atenção especial à bola parada.

Vitória vai em busca do segundo triunfo no Brasileirão para sair dos seis pontos e deixar a zona de rebaixamento. O Vasco, por outro lado, é o 14º, com sete pontos.